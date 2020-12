Wie ein Blutspender zum Lebensretter wird – und eine neue Freundschaft entsteht

Dieses Weihnachtsgeschenk lässt den Winterlinger Micha Maag strahlen: ein Feuerkorb aus Stahlblech, versehen mit individuellen Texten und Motiven. So richtig ans Herz geht allerdings die Geschichte, die dahinter steckt. Denn das Geschenk hat ihm ein 44-jähriger Mann aus Thüringen gemacht – ein Mann, dem Maag das Leben gerettet hat.

Für Micha Maag und seine Freunde ist es inzwischen zur Routine geworden, regelmäßig zur Blutspende zu gehen. Bei einem dieser Routinetermine im Jahr 2016 stieß der heute 30-Jährige auf Informationen der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS), die ihm eindrücklich aufzeigten, wie lebensrettend und notwendig solche Spenden für andere Menschen sein können. Es folgte, so berichtet Maag, eine interessante Diskussion im Freundeskreis, nach deren Abschluss sich die Clique gemeinsam registrieren und typisieren ließ. So wurden die jungen Männer Spender – mit dem Ziel, Blutkrebspatienten die Chance auf ein zweites Leben zu ermöglichen. Im Jahr 2019 nahm die DKMS in Deutschland rund 650 000 neue Stammzellspender auf und vermittelte mehr als 5600 zweite Lebenschancen an Blutkrebspatienten.

Neun Monate nach seiner Registrierung habe ihn unerwartet ein Brief erreicht, berichtet Micha Maag. „Die DKMS teilte mir mit, dass meine Merkmale zu jemandem passen, der sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befindet“, sagt er. Was dann passierte, war für den späteren Lebensretter, wie er sagt, „keine Frage“: Nach einer entsprechenden Terminvereinbarung fuhr er nach Mannheim, um Knochenmark zu spenden. Seine Erfahrung: Es war gar nicht schlimm, dafür aber eine besonders positive Erfahrung, einem Menschen zum Weiterleben und zu einer zweiten Chance zu verhelfen. „Weihnachten 2017 kam eine erfreuliche Karte, in der sich ein anonymer Spender und seine Familie für die Knochenmarkspende herzlich bedankten“, erzählt Maag. „Ich dachte mir: Wow, die Aktion hat sich gelohnt!“

Doch folgte eine für ihn unerwünschte Überraschung: ein weiteres Scheiben der DKMS. Für den Patienten sei eine erneute Spende erforderlich, hieß es darin. Keine Frage: Maag fuhr erneut zur Spende nach Mannheim. Weihnachten 2019 kam – anders als erhofft – keine Karte des unbekannten Krebspatienten in Winterlingen an. Umso größer war die Freude beim Spender, der regelrecht mitfieberte, als im Jahr 2020 ein Schreiben der DKMS mit der Bitte um Aufhebung der Vertraulichkeit bei ihm eintraf: „Der Spender wollte Kontakt mit mir aufnehmen“, sagt Micha Maag. „Als es dazu kam, habe ich erfahren, für wen ich gespendet hatte: für den 44-jährigen Stefan M., einen zweifachen Familienvater.“ Dieser war an einer aggressiven Form der Leukämie erkrankt und hatte nach Aussagen der Ärzte besonders schlechte Prognosen.

Gerne nahm der begeisterte Biker aus dem Zollernalbkreis die Einladung an und fuhr mit seinem Motorrad 500 Kilometer weit zur Erstbegegnung nach Thüringen. „Es war ein Erlebnis der besonderen Art, Stefan und seine Familie live und gesund zum ersten Mal zu sehen und zu erleben“, erinnert sich der 30-Jährige. Auch zum Gegenbesuch in Winterlingen trafen sich die Männer – wegen der Corona-Pandemie allerdings ohne die Familie des Geretteten.

Voller Freude erzählt der Industriemechaniker mit Vorliebe zu Metallkunstwerken: „Stefan ist inzwischen wieder gesund und kann in seinem Beruf wieder voll arbeiten.“ Und Vater Manfred Maag erinnert sich: „Michas Augen wurden groß, als sie gemeinsam sein Weihnachtsgeschenk, auf einer Palette montiert, ausluden. Es war ein riesiger Feuerkorb aus Stahlblech, mit ausgelaserten persönlichen und individuellen Motiven und Texten für Micha. Stefan hatte ihn in Handarbeit persönlich für seinen Lebensretter angefertigt.“

So bestimmte auf beiden Seiten große Freude die vorweihnachtliche Begegnung. „Licht war in die Dunkelheit der Hoffnungslosigkeit Leukämie gekommen. Für Stefan und seine Familie gab es eine zweite Chance“, sagen Micha Maag und sein Vater Manfred. Vermutlich glückseliger als jemals zuvor konnte Stefan M. mit seiner Familie das Weihnachtsfest 2020 feiern. Die Thüringer Familie kann nach all den Monaten der Verzweiflung, voller Zuversicht in ein neues Jahr blicken. Sie ist dankbar für jeden einzelnen Tag.

Familie Maag freut sich derweil über eine neue Freundschaft der besonderen Art. Sie hofft, dass ihre Geschichte auch andere Menschen dazu ermutigen kann, sich als mögliche Knochenmarkspender registrieren zu lassen. So können das ganze Jahr über Weihnachtswunder geschehen: für all jene, deren Rettung für eine Art neues Leben durch die Hilfe eines anderen möglich wird.

Ein Dankeschön für den Stahlblech-Feuerkorb soll noch diese Woche den Weg nach Thüringen antreten: eine Kiste Bier von Zoller-Hof.