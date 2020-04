Weltladen setzt weiter auf Lieferservice

Auch der Winterlinger Weltladen war von der Schließung als Folge der Corona- Pandemie betroffen. Das Team um Brigit Windbacher bestehend aus elf Mitarbeitern musste sich rasch darauf einstellen und begann in dieser Notsituation einen Lieferservice aufzubauen. Da sich dieser Bringdienst bewährt hat, soll er auch jetzt nach der Wiedereröffnung fortgesetzt werden, zumal viele Kunden nach wie vor verunsichert seien und den Besuch des Ladengeschäfts noch scheuten, so Windbacher.

Die Bestellung kann per E-Mail oder telefonisch aufgegeben werden. Die beiden im Weltladen engagierten Schülerinnen Esma Bostan aus der Klasse 9 der Realschule Winterlingen und die 17-jährige Elif Öbekci, Gymnasiastin in Ebingen, bearbeiten die Bestellungen und packen die Tüten. Immer mittwochs werden die Waren von der Mtarbeiterin Sabine Froemel zu den Kunden gefahren. Die Rechnungen liegen jeweils bei und können durch Überweisung beglichen werden. Die Leiterin des Weltladens freut sich, dass dieses Angebot von der Kundschaft gut angenommen werde und so alle Produkte von Bananen über Kaffee bis zu Kleidung oder Schmuck angeboten werden könnten.

Windbacher erklärt dazu, dass fair gehandelte Waren aus Afrika, Mittel- und Südamerika oder aus Südostasien gerade in dieser weltweiten Krisensituation für unzählige Kleinbauern und deren Familien von existentieller Bedeutung seien, da sie ohne diese Einkünfte nicht über die Runden kämen, zumal dort oftmals ein öffentliches Gesundheitssystem fehle und damit alle Behandlungen und Medikamente selber bezahlt werden müssten.

Bei der gesamten Produktpalette werde zudem auf eine nachhaltige Bewirtschaftung großer Wert gelegt, so dass mit zertifizierten Standards auch für den Umwelt- Klima und Artenschutz ein wichtiger Beitrag geleistet werde, versichert die Ladenchefin. Nur ein fairer Handel, bei dem diese Kleinbauern und Handwerker, darunter auch sehr viele Frauen wertschätzend behandelt werden, eröffne Millionen dieser Menschen eine Perspektive für ihre Zukunft.