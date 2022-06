Welt-Kontinenz-Woche am Zollernalb Klinikum

Die Welt-Kontinenz-Woche lockt viele Besucher in das Zollernalb Klinikum nach Balingen. Bei der Vortragsreihe zum „Tabu-Thema Inkontinenz“ am vergangenen Montag blieb kein Platz unbesetzt. Dr. Ipek Gedikli, leitende Oberärztin der Gynäkologie & Geburtshilfe, freut sich über die positive Resonanz. „Die Veranstaltungen im Rahmen der Welt-Kontinenz-Woche sind immer gut besucht. Es zeigt uns, wie wichtig es ist, über dieses Thema zu sprechen“, berichtet sie. „Oftmals überwiegt die Scham betroffener Personen, sich bei einem Arzt vorzustellen. Viele PatientInnen glauben, dass es keine geeigneten Therapien gibt oder dass es, je älter man wird, einfach dazugehört. Dabei gibt es so viele Möglichkeiten, die dabei helfen, Lebensqualität zurückzubekommen und wieder unbeschwert durch das Leben zu gehen.“ Bereits im Herbst sind weitere Vorträge für Betroffene und Interessenten angedacht.