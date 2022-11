Weichen für die Zukunft stellen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause freute sich Gühring wieder über den Besuch von vier Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen eines Förderprogramms der Junior-Akademie spannende Einblicke in das Unternehmen bekamen.

Die Junior-Akademie ist Teil des Bildungsangebots des Regierungspräsidiums Tübingen und richtet sich an Schülerinnen und Schüler aus umliegenden Gymnasien, die sich durch herausragende schulische Leistungen und eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft auszeichnen. Ziel ist es, begabte junge Menschen in naturwissenschaftlich-technischen Bereichen zu fördern und ihnen dabei zu helfen, individuelle Interessen und Begabungen zu entdecken. Jedes Jahr in den Herbstferien haben ausgewählte Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Einblicke in teilnehmende Unternehmen zu bekommen – darunter auch Gühring.

Im Mittelpunkt des dreitägigen Programms stand die Fertigung einer Uhr in der Lehrwerkstatt: Von der Zeichnung des Modells im CAD-Programm bis hin zur Fertigung auf der CNC-Maschine. Betreut wurden die Schülerinnen und Schüler dabei von den aktuellen Kombi-Studenten – eine großartige Gelegenheit, sich aus erster Hand über die Ausbildungsmöglichkeiten bei Gühring zu informieren. Nach einer abschließenden Werksführung durften die Schülerinnen und Schüler die selbst gefertigte Uhr als kleines Andenken mit nach Hause nehmen.

Qualifizierte Nachwuchskräfte sind für Gühring unverzichtbar – deshalb bildet der Werkzeughersteller aus Albstadt jährlich rund 50 junge Menschen aus. Die Junior-Akademie ist eine tolle Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler schon vor dem Schulabschluss für technische Berufe zu begeistern. Hier bietet Gühring neben der Ausbildung zum Industriemechaniker, Präzisionswerkzeugmechaniker oder Mechatroniker auch ein Kombi-Studium in Fachrichtung Maschinenbau oder Technische Informatik an.