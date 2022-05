Warum auf diesem Gemälde „Plaster“ kleben

Ein etwa 100 Jahre lang verschollenes Gemälde des vor allem in Hohenzollern und Oberschwaben bekannten Barockmalers Meinrad von Au steht nach seiner Auffindung durch Xaver Pfaff zu Beginn der 1990er Jahre derzeit beim Landesamt für Denkmalpflege in dessen Außenstelle Esslingen und wartet auf seine grundlegende Sanierung durch fachkundige Restauratoren.

Es handelt sich bei dem Gemälde mit einer Breite von 133 und einer Höhe von 213 Zentimeter um das ehemalige Hochaltarbild, das die „Himmelfahrt Mariens“ darstellt. Im Zuge einer umfassenden Kirchenrenovation 1901 ist das barocke Gemälde entsprechend dem Kunstempfinden der damaligen Zeit ausgebaut und durch das heutige Altarbild mit der Kreuzigungsszene des Straßberger Kunstmalers Anton Bantle ersetzt worden.

Schon vor Jahrzehnten wollte sich Xaver Pfaff aus Harthausen damit nicht abgeben und machte sich auf die Suche nach dem in den 1920er Jahren spurlos verschwundenen Bild. Nach langwierigen Recherchen wurde Pfaff schließlich anfangs der 1990er Jahre in Inneringen fündig. Dort fand er das Gemälde auf dem Speicher des ehemaligen Pfarrhauses in einem erdenklich schlechten Zustand und fand durch Befragung älterer Kirchenbesucher heraus, dass das Bild in der dortigen Pfarrei St. Martin nie eine Verwendung gefunden hat.

Danach nahm sich vor allem der ehemalige Harthauser Ortsvorsteher und versierte Historiker für Orts- und Regionalgeschichte Erwin Seßler der Sache an und führte über mehrere Jahre Verhandlungen zur Rückgabe des Bildes an die Pfarrgemeinde Harthausen. In Absprache mit dem Amt für Denkmalpflege kehrte das Werk 2018 aus Inneringen wieder nach Harthausen zurück, wo es in einem Büroraum bei Erwin Seßller über mehrere Monate zunächst einmal bei geeigneter Temperatur trocknen konnte.

„Das Bild war nass, aufgewellt und von Schimmel befallen, als es zu mir kam“, erzählt Seßler, und nach der Begutachtung durch einen Experten des Denkmalamtes war klar, dass es sich bei dem Ölgemälde auf Leinwand um ein bedeutendes Meisterwerk des bekannten Barockmalers Meinrad von Au handelt, der von 1712 bis 1792 in Sigmaringen lebte und von dem noch weitere thematisch zum Altarbild passende Gemälde in der Harthauser Pfarrkirche vorhanden sind.

Erwin Seßler konnte in den Akten der Pfarrgemeinde zudem die fällige Rechnung vom 20. Januar 1747 für das auswechselbare Altarblatt im damals neuen sogenannten „Theateraltar“ in Höhe von 35 Kreuzer ausfindig machen.

Seßler kann sich die Abgabe des Kunstwerks nach Inneringen eigentlich nur so erklären, dass der damalige Inneringer Pfarrer, der bekannt war für seine Sammelleidenschaft sakraler Kunst, das Gemälde von seinem befreundeten Pfarrerskollegen aus Harthausen erhalten hat und vielleicht eine Zeitlang im Pfarrhaus aufgehängt haben mag, doch gesichert sei das nicht, erklärt Seßler.

Vor drei Jahren kam das Werk schließlich zum Landesamt für Denkmalpflege in die Außenstelle Esslingen, wo seither bedingt durch die Corona-Einschränkungen, abgesehen von einigen Notsicherungen, keine Sanierungsmaßnahmen erfolgten.

Das soll sich nunmehr ändern, und so reiste kürzlich eine Delegation aus Harthausen zusammen mit der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen, Rosa Endriß, an der Spitze nach Esslingen, um sich vor Ort über die anstehenden umfangreichen und daher auch kostspieligen Restaurierungsarbeiten zu informieren.

Der im Amt für Denkmalpflege insbesondere für Gemälde und Skulpturen zuständige Experte Jochen Ansel zeigte der Besuchergruppe das schwer beschädigte Altarbild, dessen Wert man zwar nicht in Euro beziffern könne, das aber dennoch einen hohen künstlerischen und vor allem auch ideellen Wert habe.

Dabei konnte er zeigen, dass das Werk irgendwann einmal nahezu vollständig unfachmännisch übermalt wurde und der Glanz des Bildes daher erst nach der Entfernung dieser Übermalung wieder zum Vorschein kommen könne.

Desweiteren stünden viele Ausbesserungen an, die durch aufgebrachte Pflaster markiert sind, wofür der Fachmann mit rund 1200 Arbeitsstunden für die Restauratoren rechnet. Dazu muss die Leinwand auch von den rückseitigen Verklebungen gelöst, danach geglättet und wieder in den noch vorhandenen originalen Barockrahmen eingespannt werden.

Auf die Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen, in deren Besitz das Marienbild ist, kämen damit Kosten in Höhe von etwa 80 000 Euro zu, von denen, so der Fachmann, erfahrungsgemäß jedoch zwei Drittel aus Förderprogrammen erwartet werden könnten.

Die Delegation zeigte sich absolut beeindruckt von dem Vorhaben und ist überzeugt davon, dass alles getan werden sollte, damit dieses barocke Meisterwerk mit der „Himmelfahrt Mariens“ fachmännisch restauriert und an exponierter Stelle neben dem Marienaltar wieder in das Harthauser Gotteshaus zurückkehren kann.