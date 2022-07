Vortrag zur documenta

Am Mittwoch, 13. Juli, hält Ralf Michael Fischer im Kunstmuseum Albstadt um 18.30 Uhr den Vortrag „Von Künstler*innenkollektiven und Reisscheunen – zur documenta fifteen in Kassel". Die Veranstaltung wird von den Freunden Kunstmuseum Albstadt e.V. präsentiert.

Bei der „documenta“ handelt es sich um die wichtigste Ausstellung für Gegenwartskunst. Sie findet nur alle fünf Jahre in Kassel statt. Die diesjährige Ausgabe, in der erstmals die Kunst des Globalen Südens im Zentrum steht, wird von dem indonesischen Kollektiv ruangrupa kuratiert und will nachhaltige künstlerische Praktiken der Gemeinschaft und des Teilens verbreiten. Seit ihrem Beginn wird die Ausstellung zugleich von einem schweren Antisemitismus-Skandal erschüttert.

In seinem Vortrag vermittelt der documenta-Experte Fischer Einblicke in die Ausstellung und ordnet die Antisemitismus-Vorwürfe in den Gesamtkontext ein. Dazu gehört auch eine Skizze der bisherigen documenta-Geschichte. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Eine Voranmeldung wird empfohlen unter 07431 / 160 14 91.