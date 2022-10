Vortrag über Cybersicherheitsagentur und die aktuelle Bedrohungslage

In der Reihe der VDI-Vorträge ist am Mittwoch, 19. Oktober, ab 19.15 Uhr Björn Schemberger vom baden-württembergischen Innenministerium an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen zu Gast. Er stellt die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg vor und referiert über die aktuelle Bedrohungslage.

Was sind die Trends der Angreifer im Cyberraum, wie hat der Ukraine-Krieg die Bedrohungslage verändert? Wie läuft ein Ransomware-Vorfall ab, was kommt hierbei auf ein Unternehmen zu, und wie kann man sich schützen? Das sind einige Fragen, auf die der Referent laut Ankündigung der Hochschule eingehen wird.

Die Teilnahme ist kostenlos, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Vor Ort findet der Vortrag an der Hochschule in Albstadt, Poststraße 6, in Raum 205-018 statt. Interessierte können sich auch online dazu schalten. Hierfür ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich vdi@hs-albsig.de