Von der Schöpfung bis zum Alltag: Hobbykünstler gewährt einen Einblick in seine Arbeit

Hobby und Berufung: Für Heinrich „Henry“ Schmidt aus Albstadt-Ebingen sind seine Kunstwerke beides zugleich. Einerseits arbeitet er als Fachlehrer für Kunst, Wirtschaft, Informatik sowie Alltagskultur, Ernährung und Soziales (AES) an der Ebinger Schlossberg-Realschule. Andererseits ist Schmidt moderner Künstler. Seine Gemälde und Skulpturen zeugen von der Beschäftigung mit dem Sinn des Lebens, aber auch mit dem alltäglichen (Familien-)Leben. Lehrer und Künstler – das schließt sich also nicht gegenseitig aus, sondern ergänzt sich hervorragend.

Die Bedeutung von Kunstwerken vergleicht der zweifache Familienvater mit einer mathematischen Formel: „Man bekommt nicht gleich die Lösung raus, man muss sich richtig damit beschäftigen“, sagt Schmidt. „Man muss aktiv werden.“ So wie vielen der Zugang zur Mathematik fehle, würden manche Menschen auch in Kunstwerken nichts erkennen – vor allem, wenn sie nur oberflächlich darauf blickten und sich nicht die Zeit für eine tiefere, innere Reflexion nähmen. Wer sich hingegen darauf einlasse und etwas Vorstellungskraft mitbringe, könne auch etwas fürs Leben allgemein, vielleicht sogar für sein eigenes Leben ganz persönlich erfahren.

Die meisten von Schmidts Kunstwerken haben einen religiösen Bezug. So habe ein gemalter Kelch für ihn als Christen aufgrund des Heiligen Abendmahls eine besondere Bedeutung, sagt er. Ein weiteres Bild soll „Die Schöpfung“ der Natur und des Menschen darstellen. Zur Inspiration für ein modernes Kunstwerk diente der Psalm 100: „Erkennt, dass der Herr Gott ist! Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide.“

Wer Schmidt kennt und erlebt, der spürt heitere Lockerheit und Zuversicht. Und so passt es gut ins Bild, dass der Winterlinger für seinen Wohnbereich das Bild „relax“ geschaffen hat: ein Bild mit pastelligen und leichten Farben, das aufgrund seiner rundlichen Form Ruhe und Entspannung ausstrahlen soll. Links unterhalb davon, und damit ebenfalls im Wohnzimmer der Familie, steht ein Kunstwerk, das abstrahiert eine schwangere Frau darstellen soll. Die Skulptur hat Schmidt exotisch mit „aevum die constituto 266“ betitelt – und für ein kleines Fotoshooting kurzzeitig in den Garten gestellt. Die Zahl 266 ist dabei kein Zufall. Sie entspricht der durchschnittlichen Anzahl der Tage von der Schwangerschaft bis zur Geburt. Das Werke kreierte Schmidt im Jahr 2017, als seine Frau zum ersten Mal schwanger war.

Im Haus, verteilt über alle Stockwerke und Zimmer, sind Gemälde zu sehen. Kunst und weitere Leidenschaften des Ehepaars – etwa die Musik – sind räumlich eng miteinander verbunden. So hängt gleich neben dem Gemälde des Kelches die Gitarre. Weitere Kunstwerke als Resultat aus der Auseinandersetzung mit dem Leben und als Lichtblicke sollen in den nächsten Jahren folgen. Eine solch hoffnungsvolle, frohe und zuversichtliche Perspektive, die zum Nachdenken und Besinnen einlädt, dürfte gerade in dieser Zeit guttun.