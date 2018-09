Villingen schlägt Tabellenführer Bissingen

In der Fußball-Regionalliga Südwest hat der Aufsteiger TSG Balingen gegen den Tabellenvierten TSV Steinbach ein 0:0 erzielt. Der FC 08 Villingen besiegte in der Oberliga Baden-Württemberg den als Spitzenreiter angereisten FSV Bissingen 3:1.

Regionalliga Südwest

TSG Balingen – TSV Steinbach 0:0. TSG-Trainer Ralf Volkwein hatte seine Mannschaft gegen das Spitzenteam aus Mittelhessen gut eingestellt, und bleibt auch im fünften Heimspiel ungeschlagen. Mit gutem Pressing ließ der Regionalliga-Neuling vor 1180 Zuschauern die Gäste nicht ins Spiel kommen, die dadurch kaum zu Torchancen kamen. Die beste Möglichkeit hatten sie nach 66 Minuten, als Marcel Binanzer zunächst einen Kopfball von Nikola Trkulja abwehren konnte und Candan den Ball frei aus fünf Metern über das Tor setzte.

Doch bis dahin hätte Balingen bereits führen müssen, weil Marc Pettenkofer (22.) das Ziel knapp verfehlt hatte, und Patrick Lauble sowie Stefan Vogler am glänzend haltenden Torhüter Frederic Löhe gescheitert waren. Auch danach ließ sich Löhe von Nils Schuon (59.) und von Jörg Schreyeck (61.) nicht überwinden. In den letzten 20 Minuten ging es hin und her, wobei der TSV nach einer roten Kartegegen Heister (72.) in Unterzahl geriet. Doch vor dem Gästetor wurde es nur noch einmal gefährlich, als der Ex-Nehrener Daniel Seemann (89.) mit einem Kopfball den Pfosten traf. Aufgrund des Chancenplus wäre für Balingen mehr drin gewesen.

Am kommenden Samstag muss die TSG Balingen um 14 Uhr beim Tabellenführer und ehemaligen Bundesligisten SV Wald Mannheim antreten.

TSG Balingen: Binanzer – Fecker, Eisele (74. Kurth), Schmitz, Schreyeck, Schuon, Müller, Pettenkofer, Vogler (83.Scherer), Akkaya (74. Seemann), Lauble. - Zuschauer: 1180. - Schiedsrichter: Benedikt Seyler (Saarland). - Rote Karte: Florian Heister (72./TSV).

Oberliga Baden-Württemberg

FC 08 Villingen – FSV 08 Bissingen 3:1 (1:1). Beide Teams lieferten vor 850 Zuschauern ein hochklassiges und packendes Spiel ab, bei dem die Gäste den besseren Start hatten. Auf Zuspiel des starken Alexander Götz erzielte Yannick Toth (12.) den Führungstreffer. Villingen schüttelte sich kurz und Benedikt Haibt erzielte vier Minuten später den Ausgleich. Die Gäste blieben jedoch gefährlich und Torhüter Christian Mendes verhinderte zweimal die erneute Führung der Gäste. Kurz vor der Pause hatte die Bissinger Glück, als ein Kopfball von Tobias Weißhaar die Latte touchierte.

Im zweiten Durchgang legte Villingen weiter zu und war nun am Drücker, kam zu weiteren Torchancen. Dabei verfehlten Valentin Vochatzer und Yannick Haag zunächst knapp das Ziel. Danach reagierte Sven Burkhardt glänzend, als Haibt (61.) alleine auf den FSV-Keeper zulief. Aber auch die Gastgeber konnten sich auf ihren Torhüter verlassen, der zunächst einen Ball an den Pfosten lenkte und mit einem Reflex auch den Nachschuss parierte. Fast im Gegenzug konnte Burkhardt einen Schuss des agilen Damian Kaminski nicht festhalten und erneut war es Haibt (69.), der zum 2:1 traf. Das Pendel schlug nun endgültig auf die Seite der Villinger, die in der 82. Minute den Sack endgültig zuschnürten. Dabei traf Stjepan Geng mit einem Heber aus über 30 Metern zum 3:1.

Der FC Villingen gastiert am nächsten Samstag um 14 Uhr beim Tabellensiebten FC Nöttingen.

FC Villingen: Mendes - Ovuka, Tadic, Patrick Haag, Wehrle (ab 46. Minute Leberer), Vochatzer, Geng, Weißhaar, Haibt (90. Bak), Yanick Haag, Kaminski (84. Serpa). - Tore: 0:1 (12.) Toth, 1:1 (16.), 2:1 (69.) beide Haibt, 3:1 (82.) Geng. - Zuschauer: 850. - Schiedsrichter: Daniel Leyhr (Münsingen).