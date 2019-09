Vierter Sieg im vierten Auswärtsspiel

In einem spannenden Spiel hat der VfB Friedrichshafen die TSG Balingen II in der Fußball-Landesliga mit 1:2 (1:2) besiegt. Während es für die U23 des Regionalligisten die erste Niederlage vor heimischem Publikum war, feierte der VfB im vierten Auswärtsspiel den vierten Sieg. „So wirklich erklären kann ich mir das auch nicht“, sagt Spielertrainer Daniel Di Leo nach dem erneuten Erfolg in der Fremde. „Aber irgendwie sind die Jungs ruhiger und konzentrierter, wenn wir auswärts spielen.“ Ein Grund dafür könnte sein, dass Di Leo in der Vorbereitung darauf geachtet hatte, dass seine Mannschaft möglichst häufig auf fremden Plätzen antrat. „Wir waren immer eine Heimmacht und hatten auswärts Probleme. Daran wollte ich etwas ändern. Das scheint sich jetzt auszuzahlen“, sagt der 35-Jährige.

Dabei kam der VfB bei der TSG Balingen II nicht gut ins Spiel. „In den ersten 20 Minuten haben sie uns förmlich überrannt“, berichtet Di Leo. Bereits nach sieben Minuten gingen die Gastgeber durch Ümit-Kaan Celikkol in Führung. Erst als Di Leo die Taktik umstellte und seine Spieler die Gegner früher angreifen ließ, kam ein Bruch ins Spiel der TSG und der VfB zu ersten Chancen. Balingen II wurde hingegen immer unsicherer. „Das war eine der stärksten Mannschaften, gegen die wir dieses Jahr bisher gespielt haben“, lobt Di Leo. „Aber man hat ihnen angemerkt, dass sie noch sehr jung sind.“ Mit zunehmenden Druck des VfB seien die Balinger immer unsicherer geworden und hätten sich gegenseitig kritisiert.

Auch wenn der VfB selbst über einen relativ jungen Kader verfügt, nutzten die Häfler die Unerfahrenheit des Gegners eiskalt aus und drehten das Spiel noch vor der Halbzeitpause. Zunächst glich Sabir Elezi mit seinem sechsten Saisontor aus (27.), dann traf Joshua Merz zur Häfler Führung (37.). Merz, der trotz seiner 22 Jahre bereits schon zu den Erfahreneren auf dem Platz zählte, nutzte ein Missverständnis zwischen den beiden Balinger Innenverteidigern und dem Torwart und schob zum 2:1 ein.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste die Begegnung im Griff, ließen nichts zu – bis zur 90. Minute: Durch einen Freistoß kurz vor Schluss bekam die TSG nochmals die Chance auf das 2:2. Anders als in der Vorwoche, als der VfB gegen Schussenried in der Nachspielzeit noch den Ausgleich hinnehmen musste, konnten die Häfler aber die gefährliche Situation klären und sich über den verdienten Sieg freuen. Mit 19 Punkten steht der Vorjahreszweite auch jetzt wieder auf dem zweiten Tabellenplatz – zwei Punkte hinter Spitzenreiter Albstadt. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt Di Leo mit Blick auf die Tabelle. „Wir haben mehr Punkte als im letzten Jahr – und das, obwohl wir einige erfahrene Spieler verloren haben.“

Damit seine Mannschaft weiter in der Erfolgsspur bleibt, plant der Spielertrainer vor dem Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den TSV Straßberg (15.30 Uhr) mit einem besonderen Kniff. „Vielleicht fahren wir vorher eine Stunde mit dem Bus durch die Gegend oder mit dem Zug nach Ravensburg und zurück – das schafft die nötige Ruhe.“ Und bringt im heimischen Zeppelin-Stadion hoffentlich den selben Erfolg wie in der Fremde.