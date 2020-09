Viele Hände, schnelles Ende: Bei der Kartoffelernte packt die ganze Familie mit an

Der Himmel ist nur leicht bewölkt und es ist trocken, als Ute und Josef Pfaff mit ihrem 60 Jahre alten Cormick-Traktor zur Kartoffelernte auf ihrem kleinen Acker eintreffen. Zusammen betreiben sie am Silcherweg in Harthausen auf der Scher seit vielen Jahren eine kleine Landwirtschaft im Nebenerwerb mit einigen Rindern, Hühnern, Enten und Kaninchen.

Am späten Vormittag beginnt Josef Pfaff damit, mit dem angehängten Kartoffelroder die Knollen an die Oberfläche zu bringen. Das Kartoffelkraut ist fast vollständig vertrocknet. Das ist, wie Ute Pfaff weiß, der richtige Zeitpunkt für die Lese. So früh hätten sie noch nie geerntet, erklären die beiden. In normalen Jahren erfolge die Ernte erst Ende September. Die lange Trockenheit mit Hitze im Sommer habe die im April eingepflanzten Kartoffeln auf dem zehn Ar großen Acker im Gewann Saale offensichtlich früher reifen lassen. Drei festkochende Sorten Annabelle, Nicola und Princess wurden im Frühjahr in den Boden gebracht. Ute und Josef Pfaff sind gespannt, wie die Ernte nach dem heißen und erneut zu trockenen Sommer ausfallen wird. Der Ertrag sei ordentlich, sagt sie. Allerdings seien auffallend viele kleinere Knollen dabei.

Viele Helfer aus der großen Verwandtschaft sind mit Weidenkörben, Eimern und Säcken auf dem Acker unterwegs. Darunter auch Resi Schmid, die als passionierte Hobbygärtnerin immer wieder nach den Kartoffelpflanzen schaute und Kartoffelkäfer entfernte. Auch zwei Kinder und drei Enkel der Pfaffs, begleitet von ihren Hunden Blacky und Max, verstärken das Helferteam.

„Viele Hände – schnelles Ende“, sagt Ute Pfaff. Sie freut sich, dass ihre Verwandtschaft gerne bei der jährlichen Kartoffellese mithilft. Die Helfer bekommen ein Säckchen der Knollen mit nach Hause. Bei Ute und Josef Pfaff wird der Vorrat locker über den Winter reichen. Am Abend, wenn alle Kartoffeln in den Säcken sind, wird der Erntetag mit einem Grillfeuer abgeschlossen.