Viele Freiwillige säubern die Landschaft bei der „Markungsputzete“

Schon einen Tag vor der eigentlichen „Markungsputzete“, die wetterbedingt im Frühjahr verschoben und erst jetzt stattfinden konnte, setzten die beiden Winterlinger Grundschulen ein Zeichen für den Umweltschutz und sammelten am letzten Schultag vor den Herbstferien zusammen mit ihren Lehrkräften innerhalb der Ortschaften den meist gedankenlos weggeworfenen Unrat entlang der Ortswege, von Gehwegen und in den Parkanlagen in Winterlingen und Harthausen. Auch die Vorschulkinder des Kindergartens in Harthausen waren mit großem Eifer dabei und unterstützten die benachbarte Grundschule bei der Ortssäuberung.

Die eigentliche „Markungsputzete“ wurde in diesem Jahr von der Gemeindeverwaltung organisiert, wobei Bürgermeister Michael Maier die Aktion in Winterlingen leitete und die beiden Ortsvorsteher Ewald Hoffmann in Benzingen und Emil Oswald in Harthausen zuständig waren. Bei besten äußeren Bedingungen waren viele Privatpersonen, darunter auch Familien mit Kindern, Ortschafts- und Gemeinderäte sowie viele Freiwillige aus den Vereinen zu den innerörtlichen Startplätzen gekommen, von wo man sich in Gruppen nach einer kurzen Einweisung mit den ausgeteilten Revierkarten, mit Greifzangen und großen Müllsäcken in die zugeteilten Sammelgebiete aufmachte. Für den Rücktransport des eingesammelten Mülls waren auch einige Autos mit Anhänger und Traktoren sowie ein Pritschenwagen dabei.

Da das Gras entlang von Feld- und Waldwegen oder auch in den Hecken infolge der immer noch milden Witterung recht hoch stand, war es auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu erkennen, was sich dazwischen so alles versteckte. Auch wenn die Sammelmenge insgesamt in diesem Jahr im Vergleich zu den vorigen Aktionen etwas geringer ausfiel, waren die engagierten Umweltschützer dennoch immer wieder überrascht – und leider manchmal auch schockiert –, was so manche Zeitgenossen in der Natur hinterlassen oder sogar verantwortungslos entsorgen.

Waren es bei einer Gruppe viele Flaschen, darunter auch erstaunlich viele Pfandflaschen, waren es bei anderen je nach Sammelort weggeworfene Schutzmasken, Dosen sowie Snack-und Plastikverpackungen, was in die mitgeführten blauen Müllsäcke wanderte. Dabei kam auch so manch Skurriles zutage: So fand man bei Benzingen mitten in der Feldflur unter anderem ein intaktes Motorrad-Topcase oder in Harthausen neben entsorgten Farbeimern und Spiegel-Schranktüren auch eine Fahrzeugbatterie.

Am späten Vormittag kehrten die Sammlerinnen und Sammler nach und nach aus ihren Einsätzen zu den Ausgangsplätzen zurück und brachten den gesammelten Müll in die dort bereitstehenden Container. Der Bauhof der Gemeinde wird in den kommenden Tagen dafür sorgten, dass der eingesammelte Müll der diesjährigen Markungsputzete einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden wird.