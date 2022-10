Viele Arbeitslose haben einen neuen Job gefunden

Die Agentur für Arbeit Balingen verkündet in einer Pressemitteilung, sie habe gute Nachrichten: Die Auszählung im September habe nach einem Anstieg in den vergangenen drei Monaten erstmals wieder einen leichten Rückgang der Arbeitslosenzahlen ergeben.

Zwar mussten sich auch im September wieder 1800 Menschen arbeitslos melden. Im gleichen Zeitraum konnten aber 1850 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden. 670 von ihnen nahmen eine Erwerbstätigkeit auf, zwei Drittel mehr als im August. 290 begannen eine Ausbildung oder eine Qualifizierungsmaßnahme. Dadurch sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um auf rund 6850.

„Der Arbeitsmarkt hat sich von seinem kleinen, auch ferienbedingten Zwischentief gut erholt. In den vergangenen vier Wochen gab es viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt. Dabei überwog die Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit die der Zugänge“, zieht Anke Traber, Leiterin der Balinger Agentur für Arbeit, eine positive Zwischenbilanz zum Herbstbeginn. „Bemerkenswert entwickelt sich besonders die Langzeitarbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich“, so Traber weiter. "Vor einem Jahr war die Zahl der über ein Jahr lang Arbeitslosen um 17,5 Prozent höher. Mit 1800 Personen zählt etwas mehr als ein Viertel zu den Langzeitarbeitslosen. Vor einem Jahr waren es 380 mehr, der Anteil lag seinerzeit bei über 35 Prozent."

In der Gruppe Arbeitsloser, die Hartz IV beziehen, habe vor allem durch die Zuwanderung ukrainischer Geflüchteter die Arbeitslosigkeit in den zurückliegenden Wochen um knapp 4 Prozent zugenommen, so die Agentur für Arbeit. Derzeit werden rund 2540 Arbeitslose vom Jobcenter Zollernalbkreis betreut, davon rund 710 mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Beim Jobcenter Landkreis Sigmaringen sind es 1360 Personen, fast 410 davon aus der Ukraine. Deutlich günstiger sei die Entwicklung hingegen bei den nicht länger als ein Jahr Arbeitslosen. 200 solcher Arbeitsloser weniger als vor einem Monat bedeuten einen Rückgang um 6,4 Prozent.

Die Arbeitslosenquote liegt für den Agenturbezirk unverändert bei 3,8 Prozent. Auch die Quoten der beiden Landkreise blieb gleich. Im Landkreis Sigmaringen liegt sie bei 3,3 Prozent. Für den Zollernalbkreis ergibt sich aus den Anteilen der drei Geschäftsstellenbezirke weiterhin eine Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent.

Besonders stark ist wie erwartet die Arbeitslosigkeit Jugendlicher zurückgegangen. Im September ist die Zahl der unter 25-jährigen Arbeitslosen um fast 10 Prozent auf jetzt 660 gesunken. Zahlen zum Ende des Ausbildungsjahres liegen erst Mitte November vor.