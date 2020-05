VHS nimmt den Kursbetrieb wieder auf

Die Volkshochschule (VHS) Burladingen darf ab sofort wieder Präsenzkurse anbieten, bei denen die Vorschriften der Hygieneverordnung eingehalten werden können. Für die meisten Veranstaltungen im Fitnessbereich ist das derzeit noch nicht möglich, da pro Teilnehmer 40 Quadratmeter Platz vorgeschrieben werden. Bei Entspannungskursen, in denen die Teilnehmer einen festen Platz haben, sind die Abstandsvorgaben weniger streng, sodass die Yoga-Kurse ab sofort wieder starten. Allerdings finden sie in der Jahnhalle der Stadthalle Burladingen statt.

Die Spanischkurse bei Pilar Martinez Sola starten neu ab Samstag, 30. Mai, an gewohntem Ort zur üblichen Zeit im Bahnhof. Interessierte neue Teilnehmer finden die Informationen zu den Kursstufen und -zeiten auf der Internetseite der Volkshochschule (www.vhsburladingen.de). Der Kurs „Englisch für Senioren“ bei Gabi Priester geht weiter im Bauhofsaal statt im Lehrraum, aber zur gewohnten Zeit: dienstags von 16 bis 17.30 Uhr.

Für alle neuen Kurse – abgesehen von Koch- und Backkursen sowie Angeboten im Fitnessbereich – ist ab sofort die Anmeldung möglich. Entgegengenommen wird diese von Nadine Gotthold unter der Telefonnummer 07475/892164, per E-Mail an vhs@burladingen.de oder ebenfalls über die Internetseite der VHS. Der neue Kurs „Yoga für Kinder“ mit Dozent Andreas Brunner beginnt am Montag, 15. Juni. Die fünf Termine finden von 18.30 bis 19.10 Uhr in der Jahnhalle statt.

Am Dienstag, 16. Juni, bietet Brunner den Kurs „iPhone und iPad für Einsteiger“ an. Ab 17.30 Uhr erfahren die Teilnehmer im VHS-Zentrum Fehlabrücke, welche Einstellungen sinnvoll für sie sind – und welche Apps interessant. Ein Vertiefungskurs startet am Dienstag, 23. Juni. „Instagram, Twitter, TikTok“ heißt ein Kurs, in dem Brunner die Teilnehmer ab Dienstag, 16. Juni, in die sozialen Netzwerke einführt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, ein Smartphone sollte mitgebracht werden.

Der Literatur-Treff findet am Dienstag, 16. Juni, statt. Die Literaturfreunde treffen sich unter der Leitung von Gabriele Loges um 19.30 Uhr im EDV-Raum Fehlabrücke, um über „Die Glut“ des Schriftstellers Sándor Márai zu sprechen. „Filzgefäße für ihre Schätze“ können Teilnehmer unter der Anleitung von Pernille Hjorth herstellen: Ab Mittwoch, 17. Juni, 18.30 Uhr, führt die zertifizierte Filzgestalterin in den Umgang mit dem Naturprodukt Wolle ein. Der Kursort wird nach Anmeldung bekannt gegeben.

Für den Sensenkurs wurde ein Ersatztermin gefunden. Menschen, die gerne lernen wollen, wie sie naturgerecht und knochenschonend eine Wiese kurz halten können – auch in schwierigem Terrain – und wie sie das Gras/Heu nutzen können, treffen sich am Samstag, 20. Juni, um 7 Uhr. Eine Sense kann bei Kursleiter Thomas Mautner-Hipp geliehen werden, Verpflegung bringen die Teilnehmer selbst mit. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist dringend eine Anmeldung erforderlich. Der Veranstaltungsort wird nach Anmeldung bekannt gegeben.