Vetter wundern sich über „Fridays for Hubraum“

Ein fast zweistündiges Programm haben die Harthauser Vetterzunft und der Musikverein dem Publikum beim Vetterball in der Harthauser Festhalle geboten – mit Prolog, Gardetanz, Männerballett, Sketchen, fetzigen Musikstücken und einem Auftritt der Guggamusik.

Das Narrenhaus war so gut wie ausverkauft. Nach dem Einmarsch zu den Klängen des Harthauser Narrenlieds „Alle Vetter sind schon da“ ergriff Markus Sessler von den „Huat-Sempel“ das Wort und ließ kuriose Begebenheiten aus dem vergangenen Jahr noch einmal überspitzt Revue passieren. Dabei war angesichts diverser Kalamitäten von sehr vielen verloren gegangenen Zähnen die Rede, aber auch vom Gerüst am Gasthaus „Bruihaus“, das bereits mit dem Gebäude zu verwachsen schien, bis zu den vermehrt im Ort gesichteten großen Pick-up-Fahrzeugen getreu dem Motto „Fridays for Hubraum“.

Diana Brendle und Mia Locher moderierten den Vetterball und ließen dabei mehrmals die „Harthauser Welle durch die Halle schwappen. Beim Sketch „Ein gemütlicher Fernsehabend“ zappte der Musikvereinsvorsitzende Holger Lorrain mit der Fernbedienung zwischen der Liveübertragung des Fußballderbys TSV Harthausen gegen Benzingen und einer Kochsendung hin und her – was manchmal perfekt zusammenpasste und manchmal eben auch gar nicht. Zwischen den Programmpunkten hielt die Musikkapelle unter der Leitung von Walter Hauser mit flotter Musik die Stimmung hoch.

Das Männerballett „The Magic Harthauser“ überzeugte mit Dynamik und Power, wobei die Tanzfiguren mitunter Rätsel aufgaben. Dem Publikum gefiel’s: Die Zuschauer dankten der Vorführung mit lautstarkem Beifall genauso wie beim gekonnten Tanz der Jugendgarde.

Zum Finale rockte die Guggamusik mit viel Rhythmik und Dezibel die Halle, mitunter sogar auf den Tischen mitten im Publikum. Nach dem Programm lud Zunftmeister Tobias Nolle zum Tanz mit dem „Schwarzwald-Quintett“ und viele ließen den närrischen Abend beschwingt auf der Tanzfläche oder an der Bar ausklingen.