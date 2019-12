Verwirrspiel unterm Esszimmertisch

Es ist mittlerweile schon lange Tradition, dass die Laienspielgruppe des Benzinger Liederkranzes in Zusammenarbeit mit dem Narrenverein „Alte Germanen“ zur Weihnachtszeit ein Lustspiel auf die Bühne bringt. In diesem Jahr hat sie mit dem Stück „Zwei Detektive und keiner blickt durch“ von Frank Ziegler wieder einmal voll ins Schwarze getroffen. Regie geführt hat wie auch im vergangenen Jahr Karl Späh. Während am Nachmittag noch lichte Reihen zu sehen waren, hat es die Gruppe geschafft, am Abend vor ausverkauftem Hause zu spielen.

Als sich der Vorhang öffnet, wird das Publikum ins Esszimmer der Familie Wäscher entführt. Werner Hagg spielt den von Schwiegermutter und Frau sichtlich genervten Familienvater Werner Wäscher, der seine Frau Karin, dargestellt von Ramona Sieber, verdächtigt, einen Liebhaber zu haben. Er beschließt, seiner Frau mithilfe einer Detektivin auf die Schliche zu kommen. Diana Giovanniello in der Rolle der Detektivin Andrea Magnum versteckt deshalb mit Werner unter dem Stubentisch im Esszimmer eine Abhörwanze.

Umgekehrter Verdacht führt zu Intrigen und Chaos

Doch ausgerechnet seine Schwiegermutter Oma Pfendner alias Rita Mauz, die gerade auszieht und mit der extravaganten Innenarchitektin Brigitte Schlesinger (Jacqueline Späh) für zusätzliches Chaos sorgt, hegt einen nicht minderschweren Verdacht: Sie glaubt, dass nämlich ihr Schwiegersohn Werner ein Verhältnis mit einer Anderen hat. Schließlich hatte sie ja die beiden unter dem Stubentisch in vermeintlich eindeutiger Position beobachtet. Als Karin davon erfährt, engagiert sie nun ihrerseits den Privatdetektiv Alfons Columbo (Timo Mordan), um ihren Gatten des Ehebruchs zu überführen.

Damit nehmen nun die gegenseitigen Bespitzelungen, Verdächtigungen und Missverständnisse ihren unaufhaltsamen Lauf. Da die beiden Detektive zwar aussehen wie die Profis aus den amerikanischen TV-Serien, aber ansonsten nichts auf die Reihe bekommen, beginnt ein absurdes Verwirrspiel aus Intrigen und falschen Verdächtigungen , welches zum totalen Familien-Chaos führt.

Drogen und Liebe verschlimmern die Situation

Zudem taucht im Haus noch der Gelegenheitsdealer Jago Lässig (Thomas Stauß), ein Kumpel von Sohn Alex Wäscher (Dirk Sieber), auf, der dummerweise seine Drogen im Haus verliert und die dadurch in die falschen Hände geraten. Das Chaos wird nun dadurch noch verstärkt, dass sich die Schwester von Alex’ Babsi (Samantha Gaiser) unsterblich in Jago verliebt. Das Ganze mündet schließlich in Handgreiflichkeiten und lauten gegenseitigen Beschuldigungen – aber letztlich doch mit gutem Ende und sogar Benzinger Schnaps, der beim Finale gemeinsam getrunken wird.