Vermisste Frau aus Hechingen gefunden

Die seit Sonntag aus Hechingen vermisste 61-Jährige, nach der die Polizei auch öffentlich gefahndet hatte, ist wohlbehalten aufgefunden worden. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Wie berichtet, hatte die Frau entgegen ihren sonstigen Gewohnheiten ihr persönliches Lebensumfeld verlassen, wonach zu befürchten war, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Nach einem Zeugenhinweis konnte die Vermisste am Donnerstagmorgen in Hechingen von der Polizei angetroffen werden.