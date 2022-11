VDI Reihe endet mit Vorträgn zu ERP-Daten

Die Reihe der VDI-Vorträge endet in diesem Wintersemester am Mittwoch, 16. November. Die Referenten Mauritius Geiger und Manuel Matt von der Flumina GmbH sprechen ab 19.15 Uhr an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen über das Thema „Von Wertstrom bis Simulation - Was sich alles mit wenig Aufwand aus vorhandenen ERP-Daten machen lässt.“

Die meisten mittelständischen und großen Unternehmen sitzen auf einem immer größer werdenden Berg an Daten und wissen nicht, was sie damit anstellen sollen. Gleichzeitig wächst die Notwendigkeit, durch Analysen Entscheidungen sowohl im Tagesgeschäft als auch im strategischen Bereich zu unterstützen. Aber welche Daten sollte man wofür verwenden? Woher sollte das Know-how für solche Analysen kommen? Nach einem kurzen theoretischen Einstieg in die Thematik soll ein Blick in die automatisierte Wertstromanalyse den Blick für die Möglichkeiten öffnen.

Die Teilnahme ist kostenlos, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Vor Ort findet der Vortrag an der Hochschule in Albstadt, Poststraße 6, in Raum 205-018 statt. Interessierte können sich auch online dazu schalten. Hierfür ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich: vdi@hs-albsig.de, teilt die Hochschule mit.