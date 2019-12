Vandalismus auf Schulhof trübt Zwischenbilanz

Etwa 400 000 Euro wird die Umgestaltung des Schulhofs der Winterlinger Grundschule den Planungen nach insgesamt kosten. Bereits der Haushaltsplan aus dem Jahr 2018 sah finanzielle Mittel vor. Doch aufgrund der größeren Baumaßnahmen, unter anderem in der Harthauser Straße und damit verbunden durch fehlende Kapazitäten vonseiten des Bauamtes, konnte das Projekt aber im vergangenen Jahr nicht mehr verwirklicht werden. Zum Ende dieses Jahres nun lässt sich in der Wilhelmstraße kaum übersehen: Die Umgestaltung des Schulhofs ist in vollem Gange.

Wie Bürgermeister Michael Maier bestätigte, stellten die beteiligten Firmen bereits zahlreiche Arbeiten fertig. So seien Wandelgangarbeiten, die Entfernung des alten Bitubelags an verschiedenen Stellen sowie die Sanierung des Beachvolleyballfeldes und der Weitsprunganlage zum Großteil erledigt. Die Fläche auf dem Schulhof hoben die Arbeiter aus und stellten einen neuen Schotterunterbau her, ehe sie Graniteinfassungssteine versetzten und einen Bereich für Spielgeräte herstellten. Auch die Spielgeräte selbst konnten noch vor dem Wintereinbruch aufgebaut werden. Nun fehlen Bürgermeister Maier zufolge noch der Einbau des Tartanbelags, die Verglasung der Bücherei sowie Restarbeiten, etwa zur Pflasterung beim Schulgebäude. All diese und weitere Projekte sollen bis zum Frühjahr abgeschlossen werden.

Ein besonderer Höhepunkt wird das „grüne Klassenzimmer“ beziehungsweise, laut offiziellem Arbeitstitel „offenes Klassenzimmer. Maier teilte auf Nachfrage mit: „Hier wird ein Bereich vor der Glasfront der Bücherei geschaffen, in dem bei entsprechender Witterung der Unterricht im Freien abgehalten werden kann und gegebenenfalls auch kleinere Aufführungen stattfinden können. Außerdem soll der Bereich als Rückzugs- und Chillzone für die Schüler in den Pausen und der unterrichtsfreien Zeit dienen.“ Der Bürgermeister hofft, dass „mit der grundschulgerechten Schulhofneugestaltung für die zukünftige Arbeit der Grundschule in Ganztagesform und für das Lehrerkollegium optimale Bedingungen zur Unterrichtsgestaltung im Freien“ vorliegen werden. Die Schüler in Winterlingen haben dann in Zukunft verschiedene Möglichkeiten, sich in den Pausen spielerisch oder sportlich zu betätigen oder diese in Ruhe und Erholung zu verbringen.

Kein Respekt vor Bauarbeiten

Doch etwas trübt die vorweihnachtliche Vorfreude auf den neuen Schulhof. Denn nicht alle Jugendlichen im Ort scheinen Respekt vor den Bauarbeiten und dem Eigentum der Gemeinde zu haben. Wie Anwohner mitteilten, wurde die Baustelle mitsamt der neu aufgebauten Spielgeräte bereits beschädigt. Schultes Maier bestätigt auf Anfrage: „Wir haben es mit Vandalismus zu tun gehabt.“ Seinen Angaben zufolge wurden Bauzäune und eine Palette mit Fallschutzmatten umgeworfen.

Außerdem hätten die Unruhestifter neu eingebaute Randplatten wieder aus dem Boden gerissen und damit für zusätzliche Arbeit gesorgt: „Man musste sie wieder neu setzen.“ Und damit nicht genug: „Manche haben sich noch mit Filzstiften auf dem neuen Spielgerät verewigt“, so der Bürgermeister. Maier deutete an, dass sich solche Vorfälle häufiger als früher ereigneten. Das Verhalten entspreche immer mehr dem „heutigen Zeitgeist“. „Es ist einfach ärgerlich für uns und die Baufirma. So etwas ist wirklich unnötig. Wir werden künftig verstärkt kontrollieren und Anzeige erstatten.“