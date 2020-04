Ungewollter Abbruch: Albstädter muss Schulprojekt in Malawi auf Eis legen

Dominik Schlegel wäre gerne länger im südostafrikanischen Malawi geblieben. Er war dort, um in Kooperation mit einer Nichtregierungsorganisation (NGO) Menschen zu helfen und weiter für seinen Studienabschluss zu forschen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie konnte sein Einsatz nicht fortgeführt werden.

Der 24-Jährige befindet sich am Ende seines Bachelorstudiums der Theologie und Kultur an der Interkulturellen Theologischen Akademie (ITA) in Bad Liebenzell. Sein Praxisprojekt in Malawi und eine Evaluation, die er nun in Quarantäne von Zuhause aus fertigstellt, bilden den Abschluss. Der Binnenstaat in Südostafrika, den der junge Albstädter in sein Herz geschlossen hat, ist unter anderem für eine artenreiche Tierwelt bekannt. Und so entschied sich Schlegel dazu, das praktische Projekt seines Studiums dort zu machen. Im September des vergangenen Jahres ging es los: In Zusammenarbeit mit einer christlichen Organisation engagierte er sich für ein Projekt zur Schulbildung für bedürftige Kinder, deren Familien sich ohne Unterstützung keinen Unterricht leisten könnten.

In seinem praktischen Projekt dokumentierte und organisierte er den Bau einer Grundschule und wollte die Sichtweise der einheimischen Schüler auf die Entwicklungshilfe, inklusive möglicher Verbesserungsvorschläge, herausfinden. Auch für die Planung der Wasserversorgung des Projektgeländes durch einen knapp 800 Meter entfernt gelegenen Fluss engagierte sich Schlegel.

Rückblickend berichtet er: „Kommt man in eine solch andere Kultur wie die malawische, ist es wichtig, in der ersten Zeit viel zu beobachten, zu versuchen, die Abläufe zu verstehen und auch die Denkweise der Menschen im Projekt kennenzulernen.“ In den ersten zwei Monaten habe er sich daher in viele Richtlinien eingearbeitet und sei Schritt für Schritt in die Verantwortung hineingewachsen. So war Schlegel dann für die technischen Arbeiten auf dem Schulcampus zuständig. Ein großer Teil seiner Arbeit im Alltag habe darin bestanden, Budgets zu schreiben, Material auszuwählen, Angebote einzuholen und „die Kommunikation zum malawischen Bau-Team sowie die Dokumentation der Projekte“ in die Hand zu nehmen.

Erst Mitte März, wenige Wochen vor dem Abbruch des Einsatzes, habe das Team realisiert, wie groß die Gefahr des Coronavirus für Malawi sei. Nur kurze Zeit später habe auch das Bundesministerium für Familie entschieden, dass die Freiwilligen zurück nach Deutschland kommen müssten. „Dazu folgte auch ein Brief der deutschen Botschaft in Lilongwe, der Hauptstadt von Malawi, in dem der Botschafter allen, die keine unverzichtbaren Aufgaben in Malawi zu erledigen haben, die Ausreise sehr nahelegte“. Obwohl ihm und seinem Team, bestehend aus drei weiteren Freiwilligen, der Abbruch des Einsatzes äußerst schwergefallen sei, findet Schlegel die Entscheidung richtig, da die Gesundheitsversorgung in Malawi mit nur wenigen Intensivbetten schon ohne eine Pandemie an ihre Grenzen stoße. In Malawi wurde aufgrund der Corona-Pandemie am 20. März der Notstand verkündet. Damit steht auch dort der Schulbetrieb still. Vor seiner Abreise arbeitete er noch daran, Schüler, Lehrer und die Gemeinschaft in der Stadt auf das Virus vorzubereiten und für das Thema Hygiene zu sensibilisieren. „Dafür gab es am letzten Schultag eine Schulung zum Thema Händewaschen. Außerdem druckten wir über 1000 Flyer, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Aufklärung über das Coronavirus herausgegeben wurden.“

In den letzten vier Tagen in Malawi hat der Albstädter zudem eine rasche Übergabe seiner Projekte an die einheimischen Mitarbeiter vorbereitet. Dabei musste er auch alle nötigen Unterlagen übersetzen und Zusammenfassungen schreiben. „Ich habe das Land wirklich ungern verlassen, man hat in der Zeit viele gute Freundschaften aufbauen können. Aufgrund der drastischen und schnellen Entwicklung hatten wir auch kaum Zeit, uns wirklich zu verabschieden.“ Trotz des abrupten Endes zeigt er sich zuversichtlich: „Die Hoffnung besteht für mich besonders darin, bald wieder nach Malawi reisen zu können, wenn sich die weltweite Lage beruhigt.“ In seiner Zeit dort sei ihm die Wichtigkeit der Entwicklungszusammenarbeit bewusst geworden. „Es geht nicht nur darum, Länder und Projekte finanziell zu unterstützen, sondern nachhaltig. Das geht meiner Meinung nach nur, wenn man mit den Menschen zusammenarbeitet.“ Von der malawischen Kultur lernte er „Freundlichkeit, Respekt, Offenheit“ und, seinen Fokus verstärkt auf Beziehungen und Freundschaften zu richten, anstatt auf Finanzen.

Soweit möglich, will Schlegel die technischen Projekte in den nächsten Monaten von Deutschland aus weiter begleiten. Kleinere Projekte würden erst einmal ausgesetzt.