Ungebetener Gast tritt gegen ein Taxi

Ein ungewollter Taxi-Gast hat am Donnerstag, gegen 2.15 Uhr, während der Fahrt einen Streit provoziert. Der 34-jährige setzte sich zuvor ohne zu fragen in der Ebinger Innenstadt gemeinsam mit seiner Freundin auf die Rückbank eines Taxis, welches gerade einen anderen Gast aufgenommen hatte, meldet die Polizei. Unbeeindruckt dessen, fing der 34-Jährige mit dem anderen Gast einen Streit an. Aus diesem Grund hielt der Taxi-Fahrer mit dem Wagen am Kreisverkehr in der Schillerstraße/Poststraße an und forderte den ungebetenen Gast zum Aussteigen auf. Als Dank trat der 34-Jährige kräftig gegen die vordere rechte und linke Tür des Wagens, welche hierbei beschädigt wurden. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.