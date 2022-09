Unfall mit fünf Verletzten und hohem Sachschaden

Fünf Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 62 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend in der Sedanstraße in Albstadt-Tailfingen ereignet hat.

Ein 23-Jähriger war gegen 19.45 Uhr mit seinem BMW von der Hechinger Straße aus nach links in die Sedanstraße eingebogen. Die Polizei vermutet, dass der Wagen mit den rechten Rädern auf den Gehweg geriet, weil der Fahrer zu schnell war. Beim Gegensteuern kam das Auto auf die Gegenfahrspur, wo er frontal in den entgegenkommenden Mercedes einer 57-Jährigen prallte. Der BMW schleuderte nach dem Zusammenstoß nach rechts prallte dort in einen am Straßenrand geparkten BMW. Sowohl die 57 Jahre alte Mercedes-Lenkerin als auch ihre Mitfahrer im Alter von 58 und 84 Jahren wurden laut Polizeibericht schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige und sein 20 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Weil ein Alkoholtest einen vorläufigen Wert von rund einem Promille ergeben hatte, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. Beide Wgen wurden abgeschleppt. Auch die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste bis etwa 22.40 Uhr voll gesperrt werden.