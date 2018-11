Unbekannter stiehlt E-Bike-Ladestation

Ein Unbekannter hat am Mittwoch eine E-Bike-Ladestation, die an der zu den Schienen liegenden Seite des Gebäudes eines Brauhauses in der Bahnhofstraße aufgestellt war, gestohlen. Der Unbekannte fragte kurz nach der Öffnung des Brauhauses einen Angestellten nach dem Bosch-Ladekabel für die E-Bike-Station, so die Polizei. Erst gegen 15.30 Uhr wurde bemerkt, dass nicht nur das Ladekabel, sondern die komplette E-Bike-Ladestation nicht mehr da waren. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, schlank, kurze, hellbraune Haare – er trug eine schmale Brille und sprach akzentfreies Deutsch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/9550 zu melden.