Unbekannter bricht in Burladinger Apotheke ein und klaut Bargeld

In eine Apotheke am Rathausplatz von Burladingen ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 18.45 Uhr und 7 Uhr verschaffte sich der Einbrecher laut Polizeibericht über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen, die er nach Stehlenswertem durchsuchte. Dem Ermittlungsstand zufolge stieß er dabei auf einen kleineren Wechselgeldbetrag, den er klaute. Der Polizeiposten Burladingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.