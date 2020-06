Unbekannte stehlen Kupfer – Polizei sucht Zeugen

Kupferdiebe haben sich im Laufe des Wochenendes auf dem Gelände des Bauhofs von Albstadt zu schaffen gemacht. Laut Polizei drangen die Unbekannten in der Zeit von Freitag, neun Uhr, bis Montag, elf Uhr, über mehrere aufgeschnittene Maschendrahtzäune auf das Anwesen in der Straße Unter dem Malesfelsen. Dort öffneten sie gewaltsam eine Lagerhalle, aus der die Täter mehrere hundert Meter verschiedenster Kupferkabel mitgehen ließen. Die Kabel mussten sie laut Polizei teilweise von Kabeltrommeln abschneiden oder nahmen sie samt Trommel beziehungsweise auf einer gelagerten Palette mit. Das Diebesgut transportierten die Täter anschließend zu einem nahegelegenen Feldweg, wo sie es in ein bereitgestelltes Fahrzeug verstauten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Wert des Kupfers dürfte knapp 3000 Euro betragen.

Das Polizeirevier Albstadt bittet unter Telefon 07432/955-0 um sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des Diebesguts.