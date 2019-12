Unbekannte schlagen Gaststättenbesucher zusammen

Vier unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Albstadt-Ebingen einen Gaststättenbesucher zusammengeschlagen und ausgeraubt. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Tuttlingen mitteilt, verließ der 35-Jährige gegen Mitternacht die Gaststätte an der Schillerstraße. Anschließend fragte er zwei Männer in einem weißen BMW mit Balinger Kennzeichen, ob sie ihn mitnehmen könnten. Nach den bisherigen Ermittlungen stiegen die beiden Fahrzeuginsassen daraufhin aus und schlugen unvermittelt auf das Opfer ein, bis der Mann zu Boden ging. Aus einem anderen Auto kamen zwei weitere Männer hinzu, die ebenfalls auf den am Boden Liegenden einschlugen. Einer der Räuber riss ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche. Anschließend flüchteten alle vier Täter mit ihren Fahrzeugen in Richtung Stadtmitte.

Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07433/2640.