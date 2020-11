Überraschendes Aus für Elterntreff „Kunterbunt“

Überraschendes Aus für den Elterntreff „Kunterbunt“ zum Jahresende. Nach dem . Zwischenbericht des Elterntreffs, vorgetragen von Leiterin Susanne Kopp und Teamleiter Dietmar Abt vom Haus Nazareth im Gemeinderat, gab es keine Mehrheit für eine Vertragsverlängerung der Gemeinde mit dem Haus Nazareth. Die Sitzung fand wegen der dort eingebauten Lüftungsanlage im Musiksaal der Winterlinger Grundschule statt.

Susanne Kopp berichtete, dass in diesem Jahr coronabedingt die Angebote drastischen Veränderungen und Anpassungen unterzogen werden mussten. In dieser schwierigen Situation habe sich der E-Mail Verteiler für das Angebot „Elterntreff Online“ bewährt und die Eltern erhielten zwei bis dreimal je Woche sogenannte „Coronazuhausezeit-Impulse“ mit Anregungen zu verschiedenen Rubriken wie Spiel- und Auftankideen, Lieder, Familienrezepte, Kreativideen, interessante Links aber auch zu Erziehungsthemen und praktische Tipps zum Umgang mit dieser besonderen Zeit. Zudem seien erfreulicher Weise auch neue Eltern mit ihren Kindern dazu gestoßen und auch ehemalige hätten diese digitalen Angebote dankbar angenommen.

Damit sei es trotz Corona möglich gewesen, den Kontakt zu Eltern und Kindern am Leben zu erhalten. Im Sommer, erklärte Susanne Kopp, habe der Elterntreff unter Einhaltung der bekannten AHA-Regeln als „Outdoor- Treff“ und nach der Erstellung eines Hygienekonzepts auch wieder in der Begegnungsstätte stattfinden können. Aktuell gäbe es nach dem erneuten Lockdown die Möglichkeit in einem „Elterntreff-Chat“ bei Redebedarf die Kontakte zu pflegen und Impulse zu geben , berichtete die Leiterin des Elterntreffs.

Gemeinderat Roland Heck merkte im Anschluss an den Bericht an, dass man trotz der Beliebtheit des Elterntreffs in dieser schwierigen Zeit auch einmal „die Rechnung aufmachen“ müsse, zumal wegen der Pandemie deutlich weniger Treffen stattgefunden hätten als geplant und für das kommende Jahr keine verlässlichen Prognosen abgegeben werden könnten. Außerdem ergäben sich bei einem jährlichen Zuschuss von 10 000 Euro für diese Einrichtung etwa 500 Euro Kosten pro Treffen für die Gemeinde, was er angesichts auch finanziell schwieriger Folgejahre nicht mehr vertreten könne. Einer „blinden Vertragsverlängerung „könne er daher nicht zustimmen.

Auch der Sprecher der Liste „Zukunft Winterlingen“, Rainer Pfersich, stimmte seinem Ratskollegen von der Bürgerliste zu und mahnte in diesen Zeiten zur Sparsamkeit , zumal diese Leistung“ keine Pflichtaufgabe sondern eine freiwillige Leistung der Gemeinde“ sei. Bürgermeister Michael Maier wies in der Diskussion darauf hin, dass der Elterntreff ursprünglich vom Landkreis als Integrationshilfe für Familien mit Migrationshintergrund gedacht gewesen sei , wobei derzeit in Winterlingen jedoch kaum ausländische Mitbürger an den Treffen teilnehmen würden.

Roland Heck stellte auch im Namen seiner Fraktion der Bürgerliste den Antrag, im kommende Jahr den Elterntreff auszusetzen und der Vertragsverlängerung für das kommende Jahr nicht zuzustimmen. Gemeinderat und Ortsvorsteher Emil Oswald stellte- um den Elterntreff Kunterbunt wenigstens in reduziertem Umfang zu erhalten- nun seinerseits den Antrag, den Zuschuss und die Leistungen für 2021 um die Hälfte auf 5000 Euro zu kürzen. Beide Antrage, sowohl der Antrag von Roland Heck mit neun zu neun Pro- und Contrastimmen als auch der Antrag von Emil Oswald mit mit einem Ergebnis von acht zu acht Stimmen bei zwei Enthaltungen endeten in einer Pattsituation, was eine Ablehnung der Anträge bedeutete.

Nun stand noch der Antrag der Verwaltung aus der Beschlussvorlage zur Abstimmung an: Der Zwischenbericht wurde mit einstimmiger Zustimmung zur Kenntnis genommen. Bei der zur Fortsetzung des Elterntreffs notwendigen vertraglichen Verlängerung mit dem Erzbischöflichen Kinderheim Haus Nazareth für das Jahr 2021 erhielt der Beschlussvorschlag vier Pro - und acht Gegenstimmen bei sechs Enthaltungen. Damit steht der Elterntreff Kunterbunt in Winterlingen zum Jahresende vor dem Aus. Allerdings , so der Bürgermeister, müsse mit der Direktion des Haus Nazareth noch geklärt werden, ob diese Kündigung zum Jahresende auch rechtlich Bestand habe.