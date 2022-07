TV Winterlingen feiert Jubiläum mit Sommerparty

Der 1896 gegründete Turnverein Winterlingen, der mit seinen 900 Mitgliedern der größte Verein der Gemeinde ist, hätte bereits im vergangenen Jahr sein 125-jähriges Jubiläum gefeiert, doch sah man sich wegen der Pandemie gezwungen zu verschieben und so fand die Jubiläumsparty erst jetzt auf dem neu gestalteten Schulhof der Winterlinger Grundschule statt.

Die feierliche Einweihung des Platzes zwischen Schule und Turnhalle stand schon im Herbst 2020 auf dem Plan, doch auch dieses Event musste wegen Corona zwei Mal verschoben werden, wie der Hausherr der Veranstaltung Schulleiter Matthias Gayer bei der Festeröffnung am frühen Samstagnachmittag erklärte. Nach dem tänzerischen Auftakt zum Welthit „Jerusalema“ gab er seiner großen Freude Ausdruck, dass es nun endlich gelungen sei das Platzfest zusammen mit dem Jubiläum des Turnvereins Winterlingen zu feiern.

Die Schülerinnen und Schüler hatten sich zusammen mit dem Lehrpersonal einiges einfallen lassen und boten in ihren Klassenzimmern verschiedene Mitmachaktionen und Spielmöglichkeiten an. So gab es in einem Zimmer mit der Überschrift „Land der Sinne“ spielerische Angebote seine fünf Sinne zu testen oder in einem weiteren Raum mit der Bezeichnung" Land der Gewichte" die Aufgabe zu lösen, den verschiedenen Waagen die richtige Bezeichnung zuzuordnen und mit Hilfe der aufgebauten Waagen die bereitliegenden Gegenstände korrekt mit Hilfe von Gegengewichten abzuwiegen. Großen Zuspruch gab es auch für die Schätzaktion in der Klasse 3b, bei der das Gesamtgewicht der 18 Klassenmitglieder zu schätzen galt.

Die Schülerbetreuungsgruppe vom Haus Nazareth hatte in ihrem Raum im Erdgeschoss eine kleine Kreativwerkstatt eingerichtet, in der man mit ganz unterschiedlichen Materialien sogenannte „Fühlbilder“ herstellen konnte. In der Schulmensa hatte die Elternschaft zusammen mit dem Elternbeirat ein Café mit großer Kuchentheke aufgebaut und auch hier war die Nachfrage den ganzen Nachmittag über groß.

Der mittlerweile von einem gleichberechtigten Vorstandsteam geleitete Turnverein TV Winterlingen, dessen Referenten aus seinen fünf Abteilungen von Hand- und Volleyball, der Leichtathletik, dem Turnen sowie der 2008 gegründeten Taekwondo-Gruppe den Vorstand bilden, präsentierte sich im Rahmen der sogenannten „Familympics“ an verschiedenen Stellen auf dem Schulhof und in der Turn- und Festhalle. Dort hatte die Turnabteilung einen „Ninja-Parcours“ aufgebaut, bei dem die Kids wie die namengebende Fernseh-Helden schwierige und auch körperlich herausfordernde Hindernisse meistern mussten.

Den ganzen Nachmittag präsentierten die Freunde des Beachvolleyballs auf dem Sandfeld neben dem Musiksaal trotz schweißtreibender Hitze ihren Sport und die Taekwondo-Gruppe des TV Winterlingen begeisterte mit spektakulär vorgetragenen Übungen dieser altkoreanischen Kampfsportart.