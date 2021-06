Turmfalken in Winterlingen haben Nachwuchs

Schon seit einigen Jahren brüten Turmfalken in einem Nistkasten im Strohlager des großen Milchviehbetriebes von Dieter Gräßle am Winterlinger Ortsrand in Richtung Harthausen und haben dort schon mehrfach ihre Jungen erfolgreich aufgezogen.

Das brachte die Harthauser Vogelfreunde schon im vergangenen Jahr auf die Idee, am Giebel des benachbarten Stallgebäudes noch einen zweiten Kasten für diese Falken aufzuhängen. Das Projekt war offenbar erfolgreich und in den beiden großen Nistkästen wachsen gerade junge Turmfalken heran.

In einem der Kästen sind gleich sechs Jungfalken herangewachsen, was nicht häufig vorkommt. Die nur noch spärlich vorhandenen weichen Daunenfederchen auf den Köpfen verraten, dass sie bald flügge werden.

Den ganzen Tag über von früh bis in die späten Abendstunden, berichtet Gräßle, seien die Elternvögel damit beschäftigt für den Nachwuchs vor allem Feldmäuse heran zu schaffen. „Mäuse gibt es in diesem Jahr mehr als genug“, weiß der Landwirt, und so ist Gräßle zuversichtlich, dass der Falkennachwuchs auf seinem Hof keinen Mangel leidet.

Obwohl im und um den Hof jeden Tag viel Betrieb herrscht und große Traktoren fahren, scheint das die Turmfalken nicht zu stören. Im Gegenteil, sie haben sich an den Umtrieb gewöhnt und es scheint so, dass sie sich auf dem Gehöft besonders sicher fühlen.

Wie viele Falkenküken im zweiten Kasten hoch oben am Rinderstall geschlüpft sind, lässt sich derzeit noch nicht sagen, da dieser Nistkasten außen angebracht ist und nur schwer zugänglich ist.

„Da müssen wir noch abwarten bis die Falken flügge werden“, sagt Gräßle mit Blick auf den Stallgiebel. Dann werden die Jungfalken ihren Kasten verlassen und werden von ihren Eltern noch einige Zeit in der unmittelbaren Umgebung ihrer Kinderstube mit Nahrung versorgt.

Bei Dieter Gräßle sind die Turmfalken willkommen und er freut sich ihre Flugspiele sowie das Familienleben der Turmfalken täglich beobachten zu können. Er hofft zusammen mit den Harthauser Vogelfreunden, dass auch die weitere Entwicklung der Jungfalken in beiden Nistkästen problemlos verläuft und sie demnächst um Winterlingen Mäuse jagen werden.