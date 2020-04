Ein nicht alltäglicher Schnappschuss ist SZ-Mitarbeiter Karl-Otto Gauggel in Harthausen auf der Scher gelungen.

Auf dem Dach einer Scheune, in der die Harthauser Vogelfreunde vor einigen Jahren einen Nistkasten für Turmfalken aufgehängt haben, fotografierte er zwei Falken bei der Paarung.

Im vergangenen Jahr war die Brut in diesem Kasten nicht erfolgreich, weil das Gelege vermutlich einem Marder zum Opfer fiel. Jetzt fliegt das Paar nur noch selten den letztjährigen Brutplatz an. Stattdessen zeigt es großes Interesse am neuen Kasten, der auf der gegenüberliegenden Giebelseite angebracht wurde.