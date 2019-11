Fußball-Regionalligist TSG Balingen und Oberligist FC 08 Villingen dürfen am Wochenende daheim antreten. Eine weitere Parallele: Beide Teams benötigen wieder Zählbares. Auch wenn die Zielsetzungen verschieden sind.

Regionalliga

TSG Balingen – TuS Rot-Weiß Koblenz (Sa., 14 Uhr). In der heimischen Arena zählen für die TSG im Kellerduell mit der TuS Koblenz nur drei Punkte. Dies hat sich auch nach dem Spielausfall in der Vorwoche – wegen Unbespielbarkeit des Platzes – nicht geändert.

Sieben Spiele ist Balingen nun schon ohne Sieg. Der neue Trainer Bernd Bauer hatte bereits in der Vorwoche gefordert, sein Team müsse unbedingt dreifach punkten. Er weiß aber auch, dass Schlusslicht Koblenz seit dem Trainerwechsel, der Spanier Manuel Morales Fuster löste Aufstiegscoach Fatih Cift ab, stabiler geworden ist. „Die Partie ist von großer Bedeutung für uns“, sagt der 34-Jährige. Um den dritten Saisonsieg einfahren zu können, muss die TSG noch zielstrebiger und konsequenter beim Abschluss sein. Aber auch in der Defensive dürfen die Eyachstädter dem Gegner weniger Chancen zulassen.

Personell sieht es allerdings nicht gut aus: Fehlen wird Kaan Akkaya, der nach der fünften gelben Karte gesperrt ist. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Sascha Eisele (Zerrung), Jonas Fritschi (Wadenprobleme) und Daniel Seemann, der im Training einen Schlag gegen den Knöchel erhielt.

Oberliga

FC 08 Villingen – SV Oberachern (Sa., 16.30 Uhr). Nach der 1:3-Niederlage im Nachholspiel unter der Woche in Nöttingen will der FC 08 wieder in die Erfolgsspur zurückkehren – am Besten im südbadischen Derby gegen Oberachern.

Die Gäste aus der Ortenau gehören im bisherigen Saisonverlauf zu den Überraschungen der Liga. Die Mannschaft von Trainer Marc Lerandy steht mit 24 Punkten auf Platz sechs und hat mit Nico Huber (15 Treffer) den bisher erfolgreichsten Torschützen der Liga. Oberachern überzeugt bisher mit ihrer Kompaktheit und dem schnellen Umschaltspiel.

Für die Nullachter endete in Nöttingen eine Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage. „Ausschlaggebend war unser schlechter Start. Wir sind schon nach fünf Minuten 0:2 in Rückstand geraten. Wir hatten zwar nach der Pause eine kurze Druckphase. Es war aber zu wenig. Nöttingen hat verdient gewonnen“, fasste 08-Trainer Jago Maric zusammen. Gegen Oberachern soll es sein Team besser machen. „Auch das wird eine schwere Partie, weil der SVO derzeit gut drauf ist. Aber wir sind stark genug, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.“

Personell dürfte es etwas besser aussehen. Torhüter Andrea Hoxha ist von der albanischen U 21-Nationalmannschaft zurück. Keven Feger (berufliche Gründe) zählt auch wieder zum Kader.