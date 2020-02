TSG unterliegt Mainz 1:5

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat sein erstes Punktspiel im neuen Jahr verloren. Die TSG unterlag auf eigenem Platz der U23 des Bundesligisten FSV Mainz 05 mit 1:5 (0:1)-Toren. Im ohnehin schon fast aussichtslosen Kampf um den Klassenerhalt war diese Niederlage ein weiterer Rückschlag.

Die TSG hatte bis auf zehn Minuten vor der Pause dem Gegner wenig entgegenzusetzen. Der Tabellensechste aus Mainz war in allen Belangen überlegen.

Die Gäste waren von Beginn an zielstrebiger und nutzten einen Ballverlust der Balinger in der 7. Minute durch Simon Brandstetter zum Führungstreffer aus. Auch danach sorgten die Gäste vom Mainzer Bruchweg mit schnellem Umschaltspiel über die Außenbahnen für Torgefahr. Drei Minuten nach der Pause wurden die Eyachstädter erneut kalt erwischt, als Thomas Rekdal zum 2:0 traf. Wenig später verhinderte Marcel Binanzer im TSG-Tor den dritten Treffer, der in der 63. Minute durch Jonathan Burkardt doch fiel.

Danach folgte die bis dahin beste TSG-Chance, als der kurz zuvor eingewechselte Tobias Dierberger (68.) völlig frei auf FSV-Goalie Marius Liesegang zulief, doch im Eins-gegen-Eins scheiterte. Die Gäste dagegen zeigten wie es besser geht, erhöhten durch Oliver Wähling (70.) auf 4:0. Mit einer schönen Einzelleistung gelang Kaan Akkaya (82.) der Ehrentreffer. Doch nur eine Zeigerumdrehung später sorgte Brandstetter für den 5:1-Endstand..

Tore: 0:1 (7.) Brandstetter, 0:2 (48.) Rekdal, 0:3 (63.) Burkardt, 0:4 (70.) Wähling, 1:4 (82.) Akkaya, 1:5 (83.) Brandstetter. - Zuschauer: 812. - Schiedsrichter: Jonas Brombacher (Kandern).