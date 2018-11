TSG muss weiter auf Auswärtssieg warten

Die TSG Balingen und der FC 08 Villingen sind am Wochenende ohne Punkte geblieben. Die Balinger verloren in der Regionalliga in Walldorf 0:3, der FC 08 in der Oberliga daheim gegen den 1. CfR Pforzheim 1:2.

Regionalliga Südwest

FC Astoria Walldorf – TSG Balingen 3:0 (1:0). Auch nach Abschluss der Vorrunde bleibt Regionalligist TSG Balingen ohne Auswärtssieg. Dabei kam die TSG in der zerfahrenen Anfangsphase zu einer Doppelchance. Zunächst konnte FC-Torhüter Jürgen Rennar einen Schuss von Kaan Akkaya zur Ecke abwehren. Auch nach dem folgenden Eckball parierte Rennar den Schuss von Daniel Seemann bravourös. Doch mit zunehmender Spielzeit nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand und erzielten durch Andreas Schön (33.) das 1:0. Kurz vor der Pause verhinderte Marcel Binanzer mit einer Glanztat den zweiten Treffer.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste bemüht, doch klare Torchancen blieben rar. Die Vorentscheidung fiel nach 75 Minuten, als Marcus Meyer nach einem Solo zum 2:0 traf. Kurz vor Spielende gab es noch einen Strafstoß für die Gastgeber, den Kapitän Tim Grupp zum 3:0 ausnutzte. „Wenn bei uns nicht alle Spieler bei 100 Prozent sind, haben wir keine Chance, in der Regionalliga ein Spiel zu gewinnen“, sagte Rainer Huss, Co-Trainer der TSG Balingen.

Nächste Woche ist für die gesamte Liga Länderspielpause. Zeit zum Durchschnaufen ist für die TSG nun angesagt, um gut erholt in die letzten drei Pflichtspiele des Jahres zu gehen. Mit FSV Mainz II (25.11.) und TSG Hoffenheim II (8.12.) stehen noch zwei Auswärtsspiele auf dem Programm. Dazwischen erwartet die TSG im letzten Heimspiel des Jahres den SSV Ulm (30.11.).

TSG Balingen: Binanzer, Pflumm, Eisele, Schmitz, Gil (37. Huss), Schuon, Müller (80. Scherer), Seemann (56. Vogler) , Lauble, Akkaya (68. Kurth), Pettenkofer. - Tore: 1:0 (33.) Schön, 2:0 (75.) Meyer, 3:0 (90.) Grupp (Elfmeter). - Zuschauer: 350. – Schiedsrichter: Cristian Ballweg (Mannheim).

Oberliga Baden-Württemberg

FC 08 Villingen – 1. CfR Pforzheim 1:2 (1:1). Die Villinger sind nach dieser Heimniederlage auf den sechsten Platz zurückgefallen. Villingen kam gut in die Partie, erzielte nach einem Freistoß von Patrick Haag durch Fabio Chiurazzi (7.) per Kopf das 1:0. Doch nur fünf Minuten später nutzten die Gäste durch Akiyoshi Saito einen Stellungsfehler in der 08-Abwehr zum 1:1 aus. Die Gastgeber verloren danach den Faden und hatten es Torhüter Christian Mendes zu verdanken, dass sie bis zur Pause nicht in Rückstand gerieten.

Auch im zweiten Durchgang war Pforzheim das bessere Team, erzielte nach einem Fehler von Nicola Leberer durch Dominik Salz (49.) den Führungstreffer. In der Folgezeit fiel den Gastgebern nicht mehr viel ein. Lediglich in der 69. Minute hatte Patrick Haag die Gelegenheit zum Ausgleich, doch Manuel Salz im Gästetor konnte die Situation bereinigen.

Für die Villinger geht es am Samstag um 14.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim TSV Ilshofen weiter.

FC Villingen: Mendes, Mauro Chiurazzi, (80. Stark), Leberer (54. Wehrle), Patrick Haag, Serpa, Tadic, Haibt, Weißhaar, Kaminski, Yanick Haag (67. Bak), Kamran Yahyaijan (58.Vochatzer). - Tore: 1:0 (7.) Mauro Chiurazzi, 1:1 (12.) Saito, 1:2 (49.) Dominik Salz. - Zuschauer: 550. - Schiedsrichter: Manuel Dürr (Rohrdorf).