TSG erreicht in Unterzahl 0:0

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat sich im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des Bundesligisten VfB Stuttgart vor 1900 Zuschauern mit einem 0:0 zufrieden geben müssen.

Dabei mussten die Gastgeber im zweiten Durchgang in Unterzahl spielen, weil Kaan Akkaya kurz vor der Pause seinen Gegenspieler angespuckt hatte, und dafür die rote Karte erhielt. So bilanzierte TSG-Trainer Ralf Volkwein nach der Partie: „Manchmal tut es auch ein Punkt. Unter dem Strich müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Wir haben das Spiel wie so oft in den vergangenen Wochen zu zehnt beendet. Deshalb ein Riesen-Kompliment an die Jungs.“

Dabei kam Balingen gut in die Partie und verpasste durch Akkaya (7.) knapp den Führungstreffer, als die Gäste dessen Schuss auf der Torlinie abwehren konnten. Zehn Minuten später hatten die Balinger erneut kein Schussglück, als Patrick Lauble nur den Pfosten traf. Aber auch der VfB kam zu Möglichkeiten, wobei David Kopacz (43.) nur die Oberkante der Latte traf. In numerischer Überzahl hatten die Gäste im zweiten Durchgang spielerische Vorteile, doch in der Offensive fehlte die Durchschlagskraft. Die Eyachstädter dagegen warfen kämpferisch alles in die Waagschale, so dass es am Ende bei der Punkteteilung blieb.

TSG Balingen: Hauser - Pflumm, Eisele, Schmitz, Gil, Schreyeck, Schuon, Foelsch (89. Schäuffele), Akkaya, Seemann (69. Scherer), Lauble (84. Schoch). - Zuschauer: 1900. - Schiedsrichter: Mario Hildenbrand (Wertheim). - Rote Karte: Kaan Akkaya (44./TSG).