TSG Balingen will Samstag nachlegen

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen erwartet am Samstag die zweite Mannschaft des Bundesligisten SC Freiburg. Anpfiff in der Bizerba-Arena ist um 14 Uhr.

Nachdem die TSG Balingen am vergangenen Spieltag mit 3:1 beim SSV Ulm den ersten Saisonsieg eingefahren hat, streben die Eyachstädter nun auch im heimischen Stadion ein Erfolgserlebnis an. Mit der Leistung in Ulm war der Balinger Trainer Ralf Volkwein zufrieden. „Das war eine richtig gute Mannschaftsleistung. Wir standen kompakt, waren aggressiv in den Zweikämpfen und auch läuferisch präsent“, lobte Volkwein. Und genau diese Attribute erwartet Volkwein auch gegen den SC Freiburg von seinem Team.

Verzichten muss der TSG-Trainer am Samstag neben den Langzeitverletzten Akteuren auch auf Patrick Lauble, Fabian Fecker und Carlos Konz, der sich unter der Woche im Training eine Bänderverletzung am Knöchel zugezogen hat. Zudem ist Daniel Seemann nach seiner Ampelkarte in Ulm gesperrt.