TSG Balingen wartet weiter auf einen Sieg

Die TSG Balingen hat ihr Heimspiel am Samstag gegen die U23 des Bundesligisten SC Freiburg mit 0:1 (0:0) verloren. Damit setzt die TSG Balingen ihren Negativtrend fort, wartet seit nun mehr acht Spielen auf einen Sieg.

In einem insgesamt hoch interessanten Viertliga-Spiel, das aufgrund der wenigen gefährlichen Torabschlüsse auf beiden Seiten auch torlos hätte enden können, entschied die individuelle Klasse von Ex-Bundesliga-Profi Johannes Flum (SC Freiburg, Eintracht Frankfurt) diese Partie. Nach einer sehenswerten Kombination ließ der SC-Kapitän (79.) aus 20 Metern TSG-Torhüter Julian Hauser keine Abwehrmöglichkeit. Ärgerlich für die TSG war, dass zehn Minuten zuvor Sascha Eisele ihre beste Torchance vergeben hatte. Dabei verfehlte er von der Strafraumgrenze aus das Gästetor um Millimeter.

Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichterin Fabienne Michel, die eine ausgezeichnete Leiterin war, dürften sich die TSG-Akteure an die Spiele der vergangenen Wochen erinnert haben. So wie etwa beim 0:1 gegen die Hoffenheimer U23 vor knapp drei Wochen, als sie mit Georginio Rutter ebenfalls ein Bundesliga-Profi ebenfalls spät um Punkte brachte. Unterm Strich geht der knappe Sieg des Tabellenführers in Ordnung, weil sie mehr Spielanteile hatten.

Nach dem Spiel waren sich SC-Coach Christian Preußer und TSG-Trainer Martin Braun einig, dass der Sieg des Sport-Clubs verdient war. Martin Braun fand es aber dennoch schade, dass sein Team gemessen an den Möglichkeiten ein extrem gutes Spiel gemacht habe und eine Punkteteilung drin gewesen wäre. „Deshalb bin ich schon ein bisschen stolz auf die Leistung“, so Braun. Dass die Gäste bereits über 70 Tore erzielt haben, sah man ihnen am Samstag nicht an, weil Balingen defensiv gut stand.

Am Samstag (14 Uhr) geht es für die TSG zum Vorletzten Bayern Alzenau.