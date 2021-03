TSG Balingen unterliegt Hoffenheim in Überzahl

TSG Balingen – TSG 1899 Hoffenheim II 0:1 (0:0). Regionalligist TSG Balingen hat das richtungsweisende Spiel gegen die U23 des Bundesligisten TSG Hoffenheim mit 0:1 verloren. Und das obwohl die Eyachstädter nach einer Ampelkarte gegen Bundesliga-Profi Melayro Bogarde (33.) lange Zeit in Überzahl auf dem Platz vertreten waren.

Dabei hatte die Partie für die Gastgeber ordentlich angefangen, nachdem Felix Heim und Simon Klostermann in der Anfangsphase zweimal an TSG-Torhüter Luca Philipp gescheitert waren. Als sich auch Julian Hauser im Balinger Tor bei einem Schuss von Rutter ausgezeichnet hatte, gerieten die Gäste in Unterzahl. Doch das tat Balingen nicht wirklich gut, weil die Kraichgauer nun tief standen, sich die Braun-Elf schwer tat, das Spiel zu machen. Ein Schuss von Heim (39.) ans Außennetz war die einzige gefährliche Aktion vor der Pause.

Auch im zweiten Durchgang schaffte es Balingen nicht, die dezimierten Hoffenheimer in die Bredouille zu bringen. Die meisten Angriffe endeten meist vor dem Strafraum der Gäste. Diese dagegen hatten mit Georgino Rutter den überragenden Akteur in ihren Reihen, der nach 77 Minuten zum 1:0 traf. Der 18-jährige Stürmer, den die Kraichgauer Anfang Februar vom französischen Erstligisten Stade Rennes für den Hoffenheimer Bundesligakader verpflichtet hatten, war ein ständiger Unruheherd. Mit seinem Treffer zum 1:0 entschied der Champions League erfahrene Franzose, um dessen Verpflichtung sich auch Borussia Dortmund, der FC Bayern München und der FC Arsenal London bemüht hatten, das Spiel zugunsten der Gäste. In der Schlussphase drückte die TSG auf den Ausgleich, doch Vochatzer (80.) und Seemann (90.) blieben glücklos.

Während 1899-Coach Kai Herdling nach dem Spielende von einem verdienten Sieg sprach, fand Martin Braun, dass ein Remis das gerechte Ergebnis gewesen wäre – und da konnte man durchaus beim Balinger Coach sein. „Wir sind derzeit in einer schwierigen Phase, in der wir solche engen Spiele verlieren“, sagte der 52-Jährige, dessen Team zwar Regionalliga-Zehnter blieb, aber nach fünf Spielen ohne Sieg nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz aufweist.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) erwartet die TSG Balingen mit dem FK Pirmasens ein Team aus dem hinteren Tabellendrittel.