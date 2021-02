TSG Balingen unterliegt dem Bahlinger SC 0:2

TSG Balingen – Bahlinger SC 0:2 (0:2). Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat beim Bahlinger SC mit 0:2 verloren und damit die zweite Niederlage in Folge kassiert. Zudem erhielt TSG-Kapitän Matthias Schmitz in der Schlussphase die Ampelkarte und fehlt Balingen damit im richtungsweisenden Spiel am Samstag (14 Uhr) gegen den Ex-Drittligisten SG Sonnenhof/Großaspach.

Auf dem engen Kunstrasenplatz am Kaiserstuhl offenbarte die Mannschaft von Trainer Martin Braun in der Abwehr ungewohnte Schwächen. Diese nutzten die Gastgeber eiskalt aus, führten nach einer halben Stunde durch die Treffer von Tim Probst (9.) und Torjäger Santiago Fischer (30.) mit 2:0.

Doch die erste Möglichkeit in dieser Partie hatte die TSG, als Schmitz (4.) das Ziel mit einem Kopfball knapp verfehlt hatte. Obwohl die Platzherren mit hohem Pressing die Gäste zu langen Bällen zwangen, kamen diese zu zwei weiteren Torchancen. Doch ein Schuss von Leander Vochatzer (41.) und ein Freistoß von Kaan Akkaya (44.) führten nicht zum Anschlusstreffer. Die TSG hatte aber auch Glück, als Yannick Häringer (28.) nur Aluminium traf.

Nach dem Seitenwechsel verstärkte die TSG ihre Angriffsbemühungen weiter, entwickelte nun deutlich mehr Offensivdruck und auch Torgefahr. Doch BSC-Schlussmann Aaron Gut verhinderte mit zwei Glanztaten gegen Simon Klostermann (62.) und Felix Heim (78.) einen Treffer für den Gast.

Durch diesen Sieg überholte der BSC die Schwaben und sprang auf Rang acht. Einzig erfreulich aus Sicht der TSG, die durch die beiden Niederlagen in den vergangenen Spielen nun vom siebten auf den zehnten Regionalliga-Platz zurückfielen: In der zweiten Hälfte feierte der langzeitverletzte Neuzugang Tom Schiffel (vom SSV Reutlingen 05) sein Debüt im Balinger Trikot (70.). „Unterm Strich ist der BSC-Erfolg verdient. Wir müssen weiter an Details arbeiten, um solche engen Spiele zu gewinnen“, gab Martin Braun nach dem Spiel zu Protokoll.