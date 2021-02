TSG Balingen träumt kurz von der Überraschung

TSG Balingen – SV Elversberg 1:1 (0:0). Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat gegen den Tabellenvierten SV Elversberg ein 1:1 erreicht. Dabei durften die Eyachstädter nach dem Führungstreffer von Leander Vochatzer (71.) knapp 20 Minuten von einer Überraschung träumen.

Die Gäste aus dem Saarland bestimmten zunächst deutlich das Geschehen. Doch bis auf eine Großchance in der Anfangsphase ließen die gut verteidigenden Gastgeber nichts zu. Da aber auch Elversbergs Defensive nichts anbrennen ließ, ging es torlos zum Pausentee.

Auch nach dem Seitenwechsel kämpfte die TSG verbissen um jeden Ball. „Dadurch hatten wir viel Mühe, Torchancen zu kreieren“, stellte Ex-Profi Horst Steffen, Trainer des SVE, fest. Balingen hingegen agierte nun mutiger, verpasste durch Simon Klostermann (56.) den Führungstreffer, der in der 71. Minute dann doch fiel. Dabei verlängerte Kapitän Matthias Schmitz einen Eckball von Kaan Akkaya auf Leander Vochatzer, der am langen Pfosten per Kopf traf.

Nach diesem Gegentor machten die Gäste nochmal Tempo, scheiterten aber zunächst zweimal am stark haltenden TSG-Schlussmann Julian Hauser. Nach 83 Minuten war er aber machtlos, als der eingewechselte Nico Karger mit einem Schuss in die lange Ecke traf.

Trainer Martin Braun (TSG Balingen): „Wir haben es defensiv sehr lange sehr gut gemacht. Nach der Führung hat Elversberg nochmal richtig gut Fußball gespielt. Mit dem Punkt können wir gut leben. Wir haben jetzt 32 Punkte nach der Hinrunde. Das ist mehr als wir uns erwartet haben.“

Zum Abschluss der englischen Woche geht es für den TSG-Tross am Samstag (14 Uhr) auf die Ostalb zum Ex-Zweitligisten VfR Aalen.

TSG Balingen: Hauser – Schmitz, Müller, Kurth, Wöhrle, Vogler, Foelsch, Akkaya, Guarino, Pettenkofer, Klostermann (88. Wolf). – Tore: 1:0 (71.) Vochatzer, 1:1 (83.) Karger. – Schiedsrichter: Marius Ulbrich (Büdingen/Hessen).