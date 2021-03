TSG Balingen spielt0:0 gegen Pirmasens

Die TSG Balingen hat gegen den abstiegsbedrohten FK Pirmasens 0:0 gespielt und damit einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt auf Distanz gehalten. Doch die Eyachstädter warten nun schon seit sechs Regionalliga-Spielen auf einen Sieg.

Auf der „Holperpiste“ in der Bizerba-Arena entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel bei dem die Gäste mehr Ballbesitz und am Ende ein Chancenplus hatten. Der Plan von TSG-Cheftrainer Martin Braun mit schnellen Umschaltaktionen die Gäste in Bedrängnis zu bringen, ging viel zu selten auf. Dies lag daran, weil die Gäste mit hohem Pressing immer wieder zu Ballgewinnen kamen und dadurch der TSG wenig zu ließen. „Damit hat uns Pirmasens überrascht. Zudem war der Gegner zweikampfstark, körperbetont und gut organisiert, sodass wir kaum Torchancen hatten“, sagte Braun nach dem Schlusspfiff.

Beide Teams versuchten über weite Strecken der Partie mit langen Bällen, zum Abschluss zu kommen, doch fanden diese nur selten einen Abnehmer. Die beste Chance vor der Pause hatten die Gäste durch Deenis Korb (44.), der nach einem Luftloch von Torhüter Julian Hauser, diese jedoch vergab.

Nach dem Seitenwechsel brachte TSG-Trainer Martin Braun Simon Klostermann für Felix Heim. Der Balinger Torjäger führte sich gleich gut ein, kam auf Zuspiel von Cedric Guarino (50.) auch zum Abschluss, scheiterte aber am stark reagierenden FK-Torhüter Benjamin Reitz. Balingen hatte danach mehr Spielanteile, tat sich aber schwer, sich gegen die robusten und auch gut organisierten Pfälzer hochkarätige Torchancen heraus zu spielen. In der Schlussphase wurde es für die Platzherren eng, weil die Gäste gefährlich konterten und zu zwei guten Möglichkeiten kamen. Doch Julian Hauser im Tor der TSG sorgte mit zwei Glanztaten dafür, dass Balingen am Ende nicht leer ausging.

„Mehr als das 0:0 ist heute für uns nicht drin gewesen“, gab Co-Spielertrainer Lukas Foelsch zu Protokoll und ergänzte: „Nach vorne tun wir uns derzeit schwer, doch das Positive ist, dass wir hinten solide stehen“.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) gibt die TSG Balingen beim Tabellenzweiten TSV Eintracht Haiger seine Visitenkarte ab.

TSG Balingen: Hauser – Eisele, Kurth, Wöhrle, Vogler, Akkaya, Foelsch, Guarino, Vochatzer, Pettenkofer, Heim (46. Klostermann). – Zuschauer: keine. – Schiedsrichter: Dennis Meinhardt (Fulda).