TSG Balingen schlägt Ex-Zweitligist mit 2:0

VfR Aalen - TSG Balingen 0:2 (0:2). Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat beim Ex-Zweitligisten VfR Aalen zum Auftakt der Rückrunde mit 2:0 gewonnen. Damit hat die Mannschaft von TSG-Coach Martin Braun in 22 insgesamt 35 Punkte geholt und kommt der 50-Zähler-Marke, die zum Klassenerhalt reichen dürften, Schritt für Schritt näher.

Auf der Ostalb schaffte es die Braun-Elf erneut, zahlreiche Ausfälle zu kompensieren. So fehlten mit Lukas Foelsch und Leander Vochatzer (beide gelbgesperrt) die „Doppel-Sechs“. Aber auch die Leistungsträger Tim Wöhrle und Sascha Eisele mussten verletzungsbedingt passen.

Bei schwierigen Platzverhältnissen entwickelte sich eine vom Kampf geprägte Partie. Aalen operierte von Beginn an mit langen Bällen und Flanken auf ihre hochgewachsenen Angreifer Kienle und Vastic. Doch die Abwehr der Gäste stand. „Es war klar, dass Aalen so spielt und daher war es wichtig, dass unsere Innen- und Außenverteidiger gut verteidigen müssen. Das hat perfekt funktioniert“, analysierte Braun. Dabei machte allen voran Matthias Schmitz einen starken Job. Auf der anderen setzten die Eyachstädter Nadelstiche, erzielten nach einer Flanke von Kaan Akkaya durch Torjäger Simon Klostermann (29.) den Führungstreffer. Kurz vor der Halbzeit traf Felix Heim per Einzelleistung zum 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ Balingen die Gastgeber nicht ins Spiel kommen, störten den gegnerischen Spielaufbau konsequent, ließen nichts zu. Auf die TSG Balingen wartet nun am Freitag, 12. Februar, um 17.30 Uhr die U23 des Bundesligiaten 1. FSV Mainz.