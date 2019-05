TSG Balingen schafft vorzeitig den Klassenerhalt

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat am Freitagabend vor 1200 Zuschauern im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FC Homburg ein 1:1 erreicht. Durch dieses Unentschieden, dem vierten in den vergangenen sieben sieglosen Spielen, hat sich der Aufsteiger zwei Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt gesichert und spielt dadurch auch in der kommenden Saison viertklassig.

Die Mannschaft von TSG-Cheftrainer Ralf Volkwein war in den ersten 60 Minuten wesentlich präsenter und aggressiver in den Zweikämpfen. Die Balinger störten früh, ließen den Homburgern wenig Raum im Spielaufbau und hatten mehr Zug zum Tor. Bereits in der fünften Minute verpassten Patrick Lauble und Hannes Scherer um eine Fußspitze den Führungstreffer.

Auch danach war die TSG gefährlicher, erzielte nach einem Freistoß von Nils Schuon durch einen Kopfball von Stefan Vogler (26.) das 1:0. Nach einem Schuss von Lauble verhinderte FCH-Keeper Mark Redl (34.) mit einer Glanztat das 2:0. Kurz vor der Pause verfehlten Vogler und Pablo Gil knapp das Ziel.

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs drängten die Gastgeber auf den zweiten Treffer, doch Redl hielt die Gäste nach einem Schuon-Freistoß und einem Schuss von Vogler (55.) weiter im Spiel. Sieben Minuten später musste der bis dahin arbeitslose TSG-Torhüter Julian Hauser den Ball aus dem Netz holen. Nachdem Marco Gaiser zwei Abwehrspieler umspielt hatte, traf er aus 18 Metern zum glücklichen 1:1 für den ehemaligen Bundesligisten. Danach hatten die Saarländer Vorteile, Balingen hielt jedoch dagegen, konnte nach dem Schlusspfiff mit dem 40. Punkt im 32. Viertliga-Spiel der Vereinsgeschichte den Klassenerhalt feiern.