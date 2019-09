TSG Balingen kassiert sechste Heimniederlage

Die TSG Balingen hat in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen Aufsteiger Bahlinger SC 0:2 verloren. Es war die sechste Niederlage im sechsten Heimspiel.

Dabei hatten die Gastgeber schon in der Anfangsphase durch Marc Pettenkofer eine gute Torchance, als er allein auf den Gästetorhüter zulief, das Ziel aber verfehlte. In der danach ausgeglichenen Partie kamen auch die Gäste zu Möglichkeiten. So verhinderte TSG-Torhüter Julian Hauser gegen Rico Wehrle (28.) und bei einem Freistoß von Yannick Häringer (31.) zweimal die Gästeführung.

Auch nach der Pause ging es hin und her, wobei die Platzherren ein Chancenplus hatten. Doch die Tore erzielten die Gäste, die beim Torabschluss konsequenter waren. So erzielte Häringer (61.) mit einem Kopfball den Führungstreffer für den BSC. Zehn Minuten später folgte der endgültige K.o. für die TSG, als BSC-Kapitän Tobias Klein mit einen Strafstoß zum 2:0 traf. In der Schlussphase probierten die ersatzgeschwächten Gastgeber noch einmal alles, doch die Aktionen waren zu hektisch, um die Gäste noch einmal in ernsthafte Gefahr zu bringen.