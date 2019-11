TSG Balingen feiert den ersten Heimsieg

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat das Kellerduell gegen Schlusslicht TuS Koblenz 1:0 gewonnen. Vor 750 Zuschauern erzielte Carlos Konz den Siegtreffer.

Somit konnte die TSG Balingen am 17. Spieltag ihren ersten Heimsieg einfahren. In der ersten Hälfte stand die Partie auf schwachem Niveau. Die erste und einzige Torchance in diesem Spielabschnitt hatten die Gäste nach neun Minuten, doch Torhüter Marcel Binanzer parierte gut. Aber auch die Chancen für die Gastgeber waren überschaubar. So verfehlten Schüsse von Marcel Schuon (21.) und von Daniel Seemann (28.) knapp das Ziel.

Erst nach der Pause wirkte die TSG entschlossener, erzielte in der 51. Minute das 1:0. Nach einem Eckball von Schuon kam Carlos Konz zum Kopfball und das Leder landete via Unterkante im Gästetor. Wenngleich die Gastgeber danach die besseren Torchancen hatten, mussten sie bis zur 96. Minute um den knappen Erfolg bangen, weil die Gäste selbst in Unterzahl nie aufsteckten, aber dennoch harmlos waren.

Nach dem nun ersten Heimsieg seit dem 16. März (3:1 gegen den späteren Absteiger Eintracht Stadtallendorf), gilt es für die TSG nun auch im ersten Rückrundenspiel am kommenden Samstag gegen den FSV Frankfurt unbedingt zu punkten.

TSG Balingen: Binanzer, Eisele, Schmitz, Konz, Fritschi, Schuon, Foelsch, Cabraja, Storm (21. Dierberger, 87. Kurth), Lauble (63. Epstein), Seemann. - Tore: 1:0 (51.) Konz. - Zuschauer: 750. - Schiedsrichter: Dennis Meinhardt (SRG Fulda). - Gelbrote Karte für Mateus (71./Koblenz).