Trotz Pandemie-Hürden zum Abschluss

18 Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege in Albstadt haben Grund zu feiern. Sie haben den Herbstkurs der Akademie für Gesundheitsberufs im Zollernalbkreis erfolgreich abgeschlossen und kürzlich die Zeugnisse bekommen. Darüber informiert das Zollernalb-Klinikum in einer Pressemitteilung.

Bis zu diesem Tag erlebten die Auszubildenden, wie kaum ein anderer Kurs vor ihnen, viele Veränderungen und mussten hohe Hürden erklimmen. Die beiden Schulen in Balingen und Albstadt wurden zu einer Akademie in Albstadt zusammengelegt, was bedeutete, dass die Schule dort erst einmal umgebaut und renoviert wurde, um für sechs Kurse Platz zu schaffen. Parallel fand der Unterricht statt. Der Lärm der Renovierungsarbeiten erschwerte das Lernen zusätzlich.

Durch den Lockdown im April dieses Jahr mussten die Auszubildenden inmitten eines wichtigen Theorieblocks, der der Vorbereitung auf das schriftliche Examen im Juli diente, ins Homeschooling geschickt werden, um anschließend unter erschwerten Bedingungen auf den Stationen ihren praktischen Einsatz zu absolvieren.

Dass sie trotz der Hürden ihren Abschluss geschafft haben, gipfelte in einer Feier, allerdings nicht so groß wie die Jahre zuvor .Aber das war kein Hinderungsgrund für ausgelassene Stimmung.

Alle examinierten Schülerinnen und Schüler haben bereits eine Arbeitsstelle als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, 14 Examinierte bleiben im Zollernalb Klinikum.

Die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen sind: Soumaya Ben Smida, Blum Fiorina, Boos Sabrina, Denkinger Denise, Erdog Ipek, Gemeinhardt Larissa, Gruner Marilena, Hermes Annalena, Karki Sunita, Kavrelishvilli Marine, Krattenmacher Sina, Lust Christian, Malana Berly Anne, Marvukaj Elina, Maute Esther, Schneider Hanna, Sevo Sofija, Tabatadze Barbare.