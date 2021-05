Trotz der Niederlage in Mainz ist TSG Balingen beinahe gerettet

Von Lindauer Zeitung

Gute Nachrichten gibt es zum Wochenbeginn vom Landratsamt Lindau: Im Landkreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nach den offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) seit fünf Tagen in Folge unter 100 (65,9 am 2. Mai). Damit gilt der Wert laut der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) als stabil und es treten ab Dienstag, 4. Mai, um 0 Uhr die in der Verordnung des Freistaates vorgesehenen Regelungen für diesen Inzidenzbereich in Kraft.