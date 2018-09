Trainer Bürkle: „Wir werden um jeden Zentimeter kämpfen“

Der Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten will am Samstag um 19 Uhr im Heimspiel gegen den TuS Ferndorf wieder doppelt punkten und zugleich die starke Heimserie ausbauen. Eine knifflige Aufgabe, denn der Aufsteiger aus Ferndorf spielte bisher stark auf.

In der heimischen Sparkassen-Arena feierte der HBW saisonübergreifend zuletzt neun Siege in Folge. Der TuS Ferndorf startete furios in die Saison, ließ teilweise ambitionierten Teams keine Chance und steht aktuell zusammen mit Coburg an der Spitze der Tabelle. Bürkle weiß auch, was die Stärke des TuS ausmacht: „Sie sind extrem aggressiv was ihre Abwehr angeht, auch im Gegenstoß und im Eins-gegen-Eins. Sie halten sich schon an der Grenze der Legalität auf, machen das aber wirklich gut. Das wird ein riesen Fight für uns.“

Dass Ferndorf ein ernstzunehmender Gegner wird, machte vor allem der deutliche 27:17-Heimsieg des TuS gegen den VfL Lübeck-Schwartau deutlich. Auch der ASV Hamm-Westfalen hatte mit 26:31 das Nachsehen. Trotzdem sieht der HBW-Coach seine Mannschaft zu Hause im Vorteil: „Für uns gilt es, zwei Punkte daheim zu behalten, damit der Abstand nach oben in der Tabelle nicht zu groß wird. Die Marschroute wird sein, alles reinzuwerfen was wir haben und um jeden Zentimeter in unserer Halle zu kämpfen.“

Für die anstehende Aufgabe kann der Trainer der Schwaben aber auf eine weitere, altbekannte Alternative zurückgreifen. Die Schwaben nahmen Matthias Flohr unter Vertrag, der bis zum Ende der vergangenen Saison schon das blau-rote Trikot trug und nun die Lücke füllen soll, die durch die Verletzung von Kreisläufer Benjamin Meschke entstanden ist. „Wir freuen uns alle sehr, dass Matti zurück ist. Er ist ein super Typ, ein Kämpfer, der auch Qualität mitbringt. Dazu kommt, dass es der Spieler auf dem Markt ist, der sich am schnellsten an uns gewöhnen wird und der viele Dinge und Abläufe schon kennt“, freut sich Bürkle über die Rückkehr des Allrounders.