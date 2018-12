Torsten und Erich Bach sind doppelter Landessieger

Nach dem Jahr 2017 haben Torsten und Erich Bach ihre Erfolgsserie als Vogelzüchter weiter ausgebaut. Wurden im vergangenen Jahr die doppelte Landesverbands-Meisterschaft sowie die deutsche Vizemeisterschaft gefeiert, so ging es in diesem Jahr weiter und dabei wurde die Bilanz sogar noch ausgebaut.

So konnten sie auf der Europaschau in Karlsruhe diverse Klassensiege und Medaillen und vordere Plätze erringen, belegte man bei der Vereinsschau mit einem Doppelsieg bei den Wellensittichen und Großsittichen. Weitere vordere Platzierungen und wurde dort in den jeweiligen Sparten mit der Vereinsmeisterschaft belohnt.

Bei der AZ Bundesschau in Kassel wurden weitere Goldmedaillen und Gruppensiege eingefahren und zum ersten Mal ein Bundesgruppensieg mit nach Hause gebracht. Dann ging es zur DKB Landesschau nach Rottweil. Bei den Schauwellensittichen wurde von acht eingelieferten Vögeln siebenmal das Prädikat vorzüglich, also die höchste Auszeichnung vergeben. Daraus resultierte das Ergebnis vom zweifachen Landesverbandssieger und dazu noch zweimal das beste Gegengeschlecht, die dann mit den dazugehörigen Preisen wie Pokalen und Goldmedaillen ausgezeichnet wurden. Dazu gab es noch weitere Gruppensiege in den Sparten Bester Opalin und Bester Dunkelfarben. Auch bei den ausgestellten Neophemas wurden die Plätze 1 und 2 erzielt.

Dazu wurde noch der Vereinswanderpokal bei den Schauwellensittichen vergeben, der dann zum zweiten Mal in Folge fast im Alleingang nach Benzingen geholt werden konnte.

Für Ortsvorsteher Ewald Hoffmann war es wieder eine Selbstverständlichkeit, den erfolgreichen Züchtern einen Besuch abzustatten. Dabei informierte er sich und beglückwünschte zu dem großen Erfolg. Als kleines Dankeschön nahm Torsten Bach einen frischgedruckten Benzinger Kalender entgegen.