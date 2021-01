Beim Zusammenstoß eines Autos und eines Lastwagens zwischen Winterlingen und Bitz (Zollernalbkreis) ist ein Mensch gestorben. Der Unfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen auf der Landstraße 449, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer des Autos starb. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. „Die Fahrbahn war heute Morgen glatt, ob das auch der Grund für den Unfall war, ist jedoch noch nicht sicher“, so der Sprecher. Die Strecke war am Morgen mehrere Stunden gesperrt.

