Timo Wopp spielt „Ultimo“

Nach zehn Jahren Kabarett macht Timo Wopp (Foto: Enrico Meyer) nun Station am Freitag, 20 Januar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Balingen . Zu sehen ist sein Programm „Ultimo“. Das ist nicht nur eine auf die Bühne gebrachte „Work-Hard-Play-Hard-Show“, wie es Wopp beschreibt, sondern auch ein tiefes Eintauchen in seine bisherigen Programme „Passion – Wer lachen will muss leiden“, „Moral – Eine Laune der Kultur“ und „Auf der Suche nach dem verlorenen Witz“. Der Auftritt ist der Nachholtermin vom 30 April 2021, Karten behalten ihre Gültigkeit. Karten für 23 Euro ermäßigt für 15 Euro sind auch erhältlich bei der Stadthalle Balingen, unter Telefon 07433/9008-420, auf www.stadthalle-balingen.de sowie bei allen Easy-Ticket Vorverkaufsstellen.